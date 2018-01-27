政院鬆綁 新創產業可進駐科學園區

2018-01-27

將修法放寬股份公司限制 商業組織即可進駐

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院正由政務委員吳政忠審查「科學工業園區設置管理條例修正草案」，由於現行條例規定股份有限公司才可進駐科學園區，導致不少新創產業申請進駐時被退件；據悉，政院將修法鬆綁，只要是「公司法」明定的商業組織，就可進駐三大科學園區，以擴大引進新創產業進駐。

政院修法要讓物聯網、人工智慧、大數據及App軟體公司可進駐科學園區，同時將「科學工業園區設置管理條例」提及的「科學工業」改成「科學事業」，以納入新創產業，這項修法擬於立法院下會期三讀通過。

下會期送立院

吳政忠認為，近年來新設立的軟體設計、數位及新創公司，因不屬於傳統工業，受到「科學工業園區設置管理條例」的限制，難以進駐科學園區，有必要修法予以鬆綁。知情官員指出，許多新創產業未必是股份公司型態，也許是獨資、合夥等。

竹科管理局表示，目前雖然還沒有App軟體公司進駐竹科，但竹科歡迎App、人工智慧、物聯網等公司進駐。竹科管理局局長王永壯、副局長許增如都證實，政院正推動修法，要擴大引進新創產業進駐科學園區。竹科管理局表示，目前竹科新創基地「竹青庭」，新創團隊原則上只能進駐兩年、可申請延長一年，即最長進駐三年；若未來修法通過，新創產業就可進駐，且無期限限制。