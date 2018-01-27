張忠謀：再投資7千億 深耕台灣》台積電南科5奈米廠 動土

2018-01-27

〔記者黃文瑜、洪友芳／綜合報導〕台積電位於南部科學園區的五奈米製程新廠晶圓十八廠昨動土，台積電董事長張忠謀表示，第一期廠房預計二○一九年裝機、二○二○年初量產，將是全球第一家量產五奈米的公司。台積電在五奈米技術總投資金額將達七千億元，創台灣科技業單一投資額新高，其中南科十八廠投資金額五千多億元，可創造四千個工作機會，預計五年回收成本。

2年後投產 全球首家量產5奈米

張忠謀表示，五奈米新廠動土興建，代表台積電深耕台灣與擴大投資台灣的第一個承諾，也是對摩爾定律會繼續前進的承諾。他說，很多國際半導體公司都停止技術推進，只有台積電、英特爾與三星持續發展，台積電將是全球第一家量產五奈米的公司；同在南科的三奈米製程，也有把握成功量產，三奈米投資金額更大。

創造4千個工作 預計5年回收成本

台積電晶圓十八廠占地四十二公頃，是台積電在台第四座超大型十二吋晶圓廠，第一期廠房預計二○一九年完工裝機、二○二○年初量產；第二期將於二○一八年第三季動工、二○二○年量產；第三期預計二○一九年第三季動工、二○二一年量產；三期總投資金額五千多億元，預估年產能超過一百萬片十二吋晶圓，創造四千個工作機會。

張忠謀指出，晶圓十八廠延續台積電所有十二吋超大晶圓廠綠廠房的高標準規格，設計之初即對「節水、節能、防污、減廢」有周詳規劃，同時營造機能完整的生態綠地空間，打造綠色廠區。他說，投資五千億元若要賺回本錢，連續五年每年資本回報率至少要達十五％以上，大約需要累計一兆五千億元營收。

3奈米廠也將落腳南科 政府承諾解決水電用地

張忠謀也感謝政府承諾盡「洪荒之力」解決用水、用電及土地問題，他開玩笑地說：「政府承諾用洪荒之力協助企業，洪荒之力可是沒有一例一休的哦！我們都有記得！」

科技部長陳良基則表示，台積電留台對科技產業群聚化有正面影響，台積電對於政府是壓力、也是鼓勵，政府在水、電、土地、人才培育上，都將義無反顧給予支持。

「我們一起打一場世界級的戰爭。」台南市代理市長李孟諺表示，台積電已為台南帶來超過一萬個工作機會，且員工每多一人，就能為台南創造八個工作機會，目前市府已成立專案小組，為台積電三奈米廠計畫張羅。