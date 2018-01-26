台大教授喊話 徹查管中閔爭議 暫緩校長就任

2018-01-26

台大校務會議釐清 最公平直接

〔記者林曉雲、黃以敬、蕭玗欣／台北報導〕台大校長遴選爭議不休，當選人管中閔先遭質疑未完全揭露兼任台灣大獨董身分，遭疑「個人誠信」問題，遴選程序也陷入未落實「利益迴避」爭議，管中閔昨又遭檢舉與暨大教授聯名發表的論文，內容與暨大碩士生論文有二十多處文字相同、圖表一樣，再爆涉及違反「學術倫理」；連串事件引發台大校內諸多質疑聲浪，有教授呼籲應暫緩管中閔二月一日上任校長，待一切爭議調查清楚；有台大校務會議代表則主張，這件事須由「台大校務會議」解決。

針對管中閔論文案，台大學術倫理委員會委員、教授王立昇昨表示，現在管還是教授身分，個人當不當校長事小，台大聲譽重要，應以高道德標準檢視台大未來校長，呼籲台大校方儘快召開學倫會調查，教育部則應暫緩台大原訂二月一日的新校長上任。

台大校長 應以高道德標準檢視

王立昇指出，據媒體揭露管中閔說法，稱「他自己沒有『兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）政策效果評估』這篇論文，甚至不知有此論文，也沒參加研討會。」那是暨大教授冒用管的名字發表聯名論文？否則就是管說謊？學術和人品的「誠實」，茲事體大，必須調查清楚。

遴選利益迴避爭議 管遲未說明

台大物理系兼任教授楊信男則強調，此次遴選最大爭議點在於管中閔沒有完全揭露出個人資訊，涉及「誠信」問題，也違反校長候選人資料表要求填寫專兼任職務的規範；而台大、台大遴選委員會、管中閔等，迄今更一直未公布資訊，讓台大聲譽一再受損。有校務會議代表因此醞釀連署，要求須公開所有資料，再由台大校務會議來討論釐清爭議。

一名台大校務會議代表則表示，管中閔至今對遴選過程是否涉及利益迴避及有無完全揭露，都沒講清楚，「如是個爺們，就應坦坦蕩蕩的」，但台大遴委會說涉個資，管也不願回應，導致局面陷入困境，整個台大也受累；若是如此因應外界質疑，這樣的人將來當台大校長也令人憂心。

據指出，教育部發文台大、台大遴委會針對爭議委請台大釐清，或校務會議代表連署要求，都可召開台大校務會議討論此事。這名校務會議代表表示，最快方法是教育部行文台大，依大學自主精神由「台大校務會議」來釐清爭議，是最公平且直接的方式。

至於有陳保基等部分教授表示將連署要求教育部、立法院等政治力不要介入台大遴選；王立昇指出，先前陽明大學校長案，原也是由國民黨立委及教育部介入而重新釐清爭議，台大師生不要外力介入，更應儘快自清。