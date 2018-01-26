阻簽行政契約 吳敦義妻收婦聯會委託書

2018-01-26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨黑手染指婦聯會！婦聯會將在一月卅一日召開會員大會，決定是否同意與內政部、黨產會簽署行政契約，重量級知情人士透露，國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡、國民黨副秘書長杜建德、國民黨立委黃昭順、前立委潘維剛四人，正積極在收婦聯會會員的委託書，並結合辜嚴倬雲等鷹派勢力，要讓行政契約翻盤簽不成。

蔡令怡：不清楚 與我無關

對於指控，蔡令怡透過幕僚表示，委託書的事情她不清楚，與她無關；杜建德要放話者明確指出，他曾向誰收過委託書？黃昭順則要對方勿胡亂指控，她不是會員，「收委託書要做什麼」？

婦聯會主委雷倩廿四日在臉書提及，婦聯會正面臨各方勢力介入，「有人操盤收婦聯會會員的委託書，有人主張和民進黨進行堅壁清野的焦土對抗，也有外部組織向會裡提出大額捐款要求」。

下週會員大會 將進行表決

知情人士強調，「有人就是指國民黨」！婦聯會是封閉性政治團體，會員只有七十四人，決策掌握在少數一群人手中，蔡令怡等人正動用關係及人脈，一份一份地收會員委託書。

據了解，雷倩等「協商派」人士正與「鷹派」及黨國黑手攻防角力，許多會員基於人情壓力，國民黨來要委託書就給，辜嚴等人來要也給，一個人雙向委託，讓將召開的會員大會陷入「鬧雙胞」的詭譎情勢。

知情人士強調，蔡令怡是婦聯會青溪分會的主委，當年吳敦義選黨主席時，青溪分會動員不少婦女票，這次反對簽行政契約，便是藉由青溪系統收委託書。婦聯會國內各分會主委皆為國民黨縣長或議長夫人，分會主委亦是會員，多數會員與國民黨關係密切，黨機器正在運作「委託出席」，當取得一定數量後便可讓簽約破局。

婦聯會存款 傳國民黨覬覦

消息更指出，國民黨名下財產被黨產會認定為不當黨產凍結後，開銷經費已捉襟見肘，婦聯會坐擁三百八十四億元現金存款，已成為國民黨覬覦對象，遂結合辜嚴勢力，要力阻婦聯會將資產捐出，更要求婦聯會趁財產還沒被黨產會凍結前，趕緊捐給國民黨支應黨的開銷。

官方高層證實，面對國民黨黑手力阻簽約，雷倩有來向政府反映，而婦聯社福等四大基金會的董事長辜嚴倬雲，也運作讓董事會流會，「協商派」人士確實沒把握行政契約能在下週三會員大會通過。