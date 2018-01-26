拚招商攬才 鎖定全球千大名校生

2018-01-26

經部啟動 投資台灣事務所

〔記者黃佩君／台北報導〕為擴大延攬外商來台，經濟部啟動「投資台灣事務所」計劃，將原有招商體系徹底轉型。首先從招商中心及投資處、投審會「招、審」合體開始，由投審會執秘張銘斌兼投資處長，減少外企在台投資的行政成本；張銘斌說，未來將效法新加坡以公司概念營運招商中心，並向全球一千大名校畢業生招手，以外國優秀人才來幫助台灣招商攬才，做到「share with、work together、focus on.（分享、合作、聚焦）」。

招、審合體 減少行政流程

賴揆上任後檢討招商體制，強調應「化被動為主動」，經濟部因此設計出金字塔概念，張銘斌說明，將以招商中心為核心，領導下層的投資處、投審會及各國駐外管處、貿協，形成一體化的「投資台灣事務所」，並效法新加坡用商業模式來營運，真正貼近產業需求；張銘斌同時擔任投審會執秘及投資處長，以「招、審」一條龍方式減少行政流程。

張銘斌說，招商中心「商業化」，是希望引入企業概念，真正知道投資人需要，招商中心也能拿掉公務體系的枝節與束縛。

效法星國 以公司概念營運

借鑑劍橋創新中心概念；張銘斌強調，未來「投資台灣事務所」的精神將是「share with、work together、focus on.（分享、合作、聚焦）」，鎖定全世界千大跨國企業、前五百大高科技公司、台灣前一千大上市櫃公司及全世界主要的私募基金與創投等，密集接觸延攬，業別會鎖定五加二產業做為初步努力方向，其中，鎖定私募及創投，也有別於過去招商較限於來台投資設廠的思維。

為真正打入外商連結，讓外商了解台灣環境、密切溝通，張銘斌透露「投資台灣事務所」將擴編，且希望鎖定外國優秀人才攬才，將鎖定全球一千大名校畢業生，及台灣現有學校外籍生，從實習、創業到就業一體結合。