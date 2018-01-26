焦點評論》台大的校長

2018-01-26

記者鄒景雯／特稿

什麼樣的人夠資格擔任台大校長？先要孚校內眾望，而後孚社會眾望，不僅是台大做為台灣知識高地的歷史傳統，更在於我們國家每年投注數百億預算給這個頂尖學府的現實責任，因此凡台灣公民都有權利嚴肅關注台大校長遴選是否具備程序正義以及每任校長的風範問題。

從這個出發點，來看當管中閔先生受到各方質疑時，若干台大教授發動「抗議政治力介入台大」的連署，無視陳保基、蔣丙煌等人曾是馬英九政府閣僚理當避嫌的基本自制，公然把議論焦點轉移為弱智的藍綠，這豈不自承管中閔先生是把政治爭端引入台大的標靶？則管先生今後還有多少純淨的空間可以帶領台大繼續前進？

事實上，台大校長問題在社會上延燒了這麼久，管先生、遴選委員與台大校方，到現在為止，沒有一個人負責任地告訴大家：他們犯了什麼錯？未來又該如何負責？這種缺乏道德勇氣的表現，真是敗壞了台大「應有」的形象。如果不知錯、或不認錯，又怎麼會改錯？這才是管先生造成台大的致命性危機。

沒有人站出來說明 犯了錯如何負責

首先，管先生真的有錯。因為台大的校長遴選委員會成立在前，台灣大哥大副董事長蔡明興先當選遴選委員，管中閔之後才成為校長候選人，當管先生發現蔡副董在列，自己就該在遴選委員會主動揭露資訊，他明知而不揭露，即構成故意隱匿資訊，也造成了不公平競爭，這麼基本的常識，當然是嚴重的大錯。

其次，蔡明興也犯了顯而易見的錯。他的錯誤在於：當見到管中閔在遴選委員會面談時，應該高度自覺地向大家宣告，管中閔是他公司的獨董，同時申請迴避投票，甚或管中閔也應該請蔡明興迴避，這兩個起碼的步驟如果都沒有做，不僅重傷了遴選的公信力，也把金錢不透明運作的疑慮，帶進了台大。

第三，這屆的遴選委員們，你們也錯了。這群國之碩彥，要麼是從頭到尾就沒有發現管中閔與蔡明興兩造有利益衝突問題，或是發現了，但經過討論後，認為沒有關係，不管是疏於職守，或是品格不高，這樣遴選委員們都該辭掉重選。

最後，外界必須直指管中閔的學術倫理問題。在學界涉及此類的指控，等同人格謀殺，當事者必然出面據理力爭，正常人不會以神隱方式，任令蜚短流長。管中閔被指摘的，雖然只是研討會論文，但是管中閔的問題比前任校長楊泮池還嚴重，楊泮池是因為合著人郭明良的博士生出問題，就被迫下台，管中閔則是自己的研討會論文有抄襲和未交代出處的問題，如果說管中閔這篇是「被掛名」，他是否還有其他更多的論文「被掛名」？台大校長可以給人這樣「糟蹋」嗎？

以上四者，沒有釐清前，台大怎麼可能有校長！