上任前爭議延燒／台大研究誠信辦公室 最快今說明

2018-01-26

〔記者林曉雲、吳柏緯／台北報導〕台大校長當選人管中閔被檢舉涉違學術倫理案，台大學術倫理委員會委員、台大研發長李芳仁指出，外界質疑台大校長當選人管中閔涉違學倫是重大事件，學倫委員會將主動進行了解，並擇期開會。如果引用他人著作，基本上應註明出處，但每個出版品性質不同，處理方式也不同，學倫委員會、研究誠信辦公室將對論文內容、報章內容等資料進行查閱，如成案，將展開進一步調查。

學倫會將主動了解 如成案就展開調查

據了解，雖然學倫案調查通常費時，但台大研究誠信辦公室預定最快今天就將先做出說明。

教育部次長林騰蛟表示，參選國立大學校長前，所有候選人都須簽署「沒有違反學術倫理切結書」，台大校長候選人亦同，依教育人員任用條例第三條規定，教育人員的任用須「注意其品德」，再依台大校長遴選辦法第十三條規定，明文要求校長被推薦人應具備「高尚的品德」；台大必須先查明管中閔是否有違反學術倫理一事，如果確有違反學倫，就任前即可撤銷派任，即使上任之後也得停止聘任。

管中閔與暨大教授陳建良共同掛名論文，在中研院與台大的研討會中發表，遭爆與早先發表的學生碩士論文多處相同，卻未註明出處。

中研院聲明非正式論文 台大教授批硬拗

中研院人文社會科學研究中心昨則對此發出聲明表示，「網路與貿易研討會」是人社中心與台大經濟系每年共同主辦的學術會議，每年公開徵稿，是希望讓同領域學者發表正在進行的研究，期以初稿形式得到與會者回饋和評論，並沒有正式審查， 也不算正式出版論文，當初接受論文的標準，只在確認其內容是否與研討會主旨相符。

但台大教授王立昇認為，對於社會大眾，學術論文就是論文，中研院不能用「非正式」硬拗，管中閔不僅是台大校長當選人，更是中研院院士及國家講座主持人，不管發表任何形式論文，都應以高道德標準自我要求和檢視，台大應儘速召開學倫委員會釋疑，否則難杜悠悠之口，對台大、中研院、管中閔是三敗俱傷。