管爺稱不知被掛名 立委質疑問題大

2018-01-26

台大準校長被爆論文疑雲後神隱 報導卻有2版本…

〔記者林曉雲、鄭鴻達／綜合報導〕台大校長當選人管中閔被檢舉涉違學術倫理案後，昨天神隱，唯一有管中閔相關回應說法的聯合新聞網，報導則出現兩種版本，昨天上午的報導中指出，管中閔本人「表示」他不知道有跟陳建良聯名在中研院研討會發表的該篇論文；但該篇報導隨後修正，將管中閔相關說法的報導內容，改成「據了解」。截至昨日截稿前，無論透過手機、簡訊留言等，管中閔都未回應本報記者訪問。

本報各種管道訪問 管爺未回應

根據媒體報導，管中閔表示，他沒有「兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）政策效果評估」這篇論文，甚至不知道有這篇論文，也沒參加去年五月的研討會，他參加的是去年九月中研院的另一場研討會。

聯合先刊本人「表示」 後改「據了解」

管中閔表示，ＥＣＦＡ議題是他和陳建良討論許久的題目，前後算了十幾個版本的數字，立委所指這篇與陳建良聯名的論文，其依據從何而來，他完全沒參與，也完全不知道，沒看過論文。

報導稱管沒參與 也沒看過論文

媒體報導，在得知論文涉嫌抄襲，管中閔第一時間很納悶，「根本沒有論文，哪來的抄襲？」ＥＣＦＡ政策效果評估的論文到今天還沒寫完，只是先發表初步結果，那是他們自己算的數據，很多東西都是發表前一兩天才算出來，而且他根本沒有看到學生的論文，要怎麼引註？

中研院研討會論文 管中閔列作者

立委張廖萬堅則質疑此說法，中研院研討會的論文白紙黑字有管中閔的名字，管中閔稱不知有這篇論文，是指他在不知情下被掛名？但研討會是中研院和台大經濟系合辦，管是台大客座教授又是中研院士，陳建良是暨大管院院長，又是管任國發會主委時的副主委、執行ＥＣＦＡ政策的重要推手，發表共同掛名的學術論文，陳建良會未取得管中閔同意就擅自冒名發表論文？如是陳建良冒名發表，自要負完全責任，否則就是管中閔說謊，更有必要查明事實為何。

陳建良是管任國發會主委的副手

張廖萬堅也調出中研院研討會論文及張生較早發表的學位論文比對，他舉例，管中閔、張姓研究生兩篇文章，皆有台灣對全球、對中國的出超資料，但資料來源皆是財政部貿易統計資料庫，表格皆寫「作者自行整理」或「作者自行統計」，這有無互相、局部抄襲問題？究竟是哪位作者所整理？

兩論文多處相似 立委質疑互相抄襲

此外，在張生的學位論文中，部分述明參考「陳建良和管中閔的手稿」，但「手稿」是什麼內容並未詳予說明，用手稿列參考文獻亦屬罕見，況且陳和管在研討會發表的聯名論文摘要中，還稱「本研究是文獻上首次採用差異中差異模型」，但之前張生論文即有此模型，是學生大抄老師研究？這樣可拿碩士學位？教授和學生的論文嚴謹度，恐都須再檢視。