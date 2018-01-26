傳收集婦聯會委託書 蔡令怡：與我無關

2018-01-26

〔記者施曉光、林良昇／台北報導〕針對傳聞國民黨主席吳敦義妻子蔡令怡、國民黨副秘書長杜建德等人結合辜嚴倬雲等婦聯會鷹派勢力，積極收取婦聯會會員委託書，國民黨昨日痛斥「空穴來風」、「絕非事實」，蔡令怡透過幕僚回應，委託書的事情她不清楚，也與她無關，杜建德則是要放話者明確指出，他曾向誰收過委託書？

杜建德、黃昭順撇清

蔡令怡強調，婦聯會的事情，她從頭到尾就只有一點質疑，根據她的親身經驗，高雄市、宜蘭縣的婦聯會會館，都是婦聯會透過舉辦活動及當地人士捐款所購置，沒有不當黨產的問題，政府憑什麼收去？婦聯會也不能不依事實據理力爭，就直接把資產交出去。

杜建德表示，他根本不曉得委託書的事情，也根本沒有收過委託書。他要記者去找放話者明確指出，他曾經向誰收過委託書？

國民黨立委黃昭順受訪時表示，她並非婦聯會會員，也從未加入過，「我沒資格參加開會，他們什麼時候開會我都不知道，我收委託書要做什麼？」勿胡亂指控。

前立委潘維剛受訪時未明確回答問題，僅說她目前還是婦聯會委員，不是所謂的外人，不必對號入座。至於有無所謂的收委託書？或許應請婦聯會出來說明，「他們有沒有收了？」

國民黨：空穴來風

國民黨發言人洪孟楷則表示，這種「空穴來風」的說法，「絕非事實」，國民黨對於婦聯會案的一貫態度，就是政府不能違憲地強搶民產，該黨也絕無介入婦聯會的處理，無論是黨產會或內政部這種「大吐污水、狂打烏賊戰」不負責任的放話，難道就是蔡英文總統所謂的「台灣價值」？