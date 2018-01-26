被柯文哲討厭 段宜康：不缺你一個

2018-01-26

〔記者黃建豪、郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲與民進黨立委段宜康爆出「互咬風波」後，昨又因誰主動要求會面而互槓。柯受訪時嗆說，「很討厭這種傳統的政治人物」，罵你後還找人安排見面；段回應說，從沒找人傳話要和柯見面，但市府曾找議員傳話，「說市長想和我見面，鄙人深感榮幸」。

「台灣價值」爭議後 蔡柯今將同台

柯文哲與總統蔡英文間，因「台灣價值」隔空喊話。段宜康在臉書指稱依柯文哲兩岸一家親的主張，「應該會肯定納粹黨和希特勒」；柯不滿暗諷段的發言是「狗咬人」，段宜康前天則將臉書大頭貼換上狗咬人圖片回擊。

柯昨受訪時嘆氣回應，這種就是口水戰，不要理他就好。柯還說，他很討厭這種傳統的政治人物，對方每天罵你，還會有人來問，「要不要跟我們段大哥聯絡啊？可以來安排你們見面。」至於是誰想安排？柯文哲僅稱，總是會有人來約，留給你們（指媒體）去打聽。

段宜康則透過臉書回應稱，「我被人討厭不是新聞；也不缺柯市長一個」，但從沒找人傳話說要和柯見面。「我只知道：某一天，市政府派人找議員傳話，說市長想和我見面。鄙人深感榮幸。」

柯段會面遙遙無期，不過，蔡總統今天將參觀北市健康公宅，並與柯文哲碰面，這也是兩人在「台灣價值」爭議後，首度同台。