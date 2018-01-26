縣市長選戰 國民黨喊出「7+6過半」

2018-01-26

吳敦義訂下選戰目標

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨日出席黃復興黨部第十八屆委員、顧問會議時，為今年的直轄市、縣市長選舉訂下選戰目標。他指出，全黨要一心一德打這場選戰，不但要保住現有七個藍營執政縣市，還要再多拿下幾個，讓地方執政數目增加，「如果現有的七個，再加上五、六個以上就過半。」

吳敦義並告訴在場的軍系人士說，國民黨地方執政贏得愈多，就愈有機會展現執政機會，二○二○年就更有機會重返執政，屆時就有機會選擇一些「撥亂反正的將領」，讓大家恢復應有的榮耀與尊重。

收復北市桃市中市就是滿分

對國民黨而言，今年百里侯一役的「滿分」目標就是「六都」固守藍營執政的新北市，收復台北市，進而奪回桃園市與台中市。至於其他十六縣市，則在既有的五加一（花蓮縣）等泛藍執政地盤為基期，全力一搏基隆市、新竹市、嘉義市、彰化縣、宜蘭縣、雲林縣、澎湖縣等七縣市。

目前藍營一般較為看好有機會綠地迎藍天的選區，是過去基本盤藍大於綠的基隆市、新竹市、彰化縣，以及因綠營內部矛盾或施政欠佳而選情告急的雲林縣、宜蘭縣、嘉義市，另外，還有受民進黨政府推動年金改革影響，軍公教人口比例高達四成的澎湖縣。

吳敦義昨日還表示，國民黨遭受民進黨無所不用其極的打壓，國民黨雖然物質基礎被清算到底，但仍要在精神基礎上奮發圖強，才能度過嚴冬。

吳敦義並指出，根據民調，蔡英文總統的滿意度已落到二十七．一％，不滿意度上升到六十．二％，民進黨執政已喪失民心，「一例一休」造成社會困擾，打壓退休軍公教的手段又相當殘暴，又讓兩岸關係從和平穩定變成「已讀不回」，唯有國民黨執政，才能撥亂反正。

吳敦義還說，現在墾丁、日月潭的遊客量大量減少，觀光夜市生意也差很多，許多業者問政府，為何統計還有千萬名國外觀光客來台，結果觀光局的統計數目包括移工、回鄉探親返台的越南新娘，就連日本朋友經桃園機場轉機也計算在內，騙局騙到這樣子，已經「圖窮匕現」。