群聯董座潘健成 傳遭小三勒索億元

2018-01-25

潘遭控假帳案 正由檢偵辦中

〔社會新聞中心、記者卓怡君／綜合報導〕有「廣達林百里第二」、「隨身碟教父」等稱號的群聯董事長潘健成，遭控的假帳案正由檢方偵辦中，卻被爆出他的洪姓漂亮小三去年與他發生「劈腿糾紛」從群聯離職後，聲稱手上握有群聯作假帳資料，和楊姓友人聯手向潘勒索一億元；潘報案逮人，檢方諭令洪女三十萬元交保、楊男聲押獲准，案由新竹地檢署偵辦中。

鏡週刊報導，洪女在群聯管理帳務，從二十六歲起就和潘發展地下情，洪女還在竹北市買下七百萬元公寓，當成和潘的偷情處所，後來兩人互疑對方劈腿，潘認為洪和公司一名工程師搞曖昧，加上她需索不斷，想要分手，洪不甘心向潘索得四百五十萬元繳房貸，再以握有假帳密件向潘獅子大開口，潘憤而向檢警報案。

洪女稱握假帳密件 向潘勒索

檢警追查，洪女去年約潘健成到竹北一家飯店喝下午茶，楊也到場，兩人放話向潘索價一億元；同年七月再與潘的部屬約在速食店談判，降價到三千五百萬元。潘拒付，洪女用LINE發給群聯高層「我要送出去的資料，清楚寫下公司做假帳的內容，一旦資料進到廉政署、調查局及媒體，勢必對公司造成重大傷害…」、「叫潘健成說一個數目，我滿意了就放手…」等。

洪、楊到案後各有說法，洪稱楊是主謀，她被楊洗腦才會迷迷糊糊恐嚇潘；被指陪伴潘十年的洪女，否認是小三，表示她在群聯十二年，和潘只是老闆跟員工關係，潘很照顧員工，因她資金調度問題，潘才借她錢處理房貸。楊說，沒教唆洪女恐嚇潘，一億元這個價碼也是被栽贓的。

潘洪兩人 都否認有曖昧關係

潘健成昨發出聲明，指財報案偵辦期間，有人假借取得財報資料恐嚇勒索，他主動報案，不法人士已遭羈押。不法人士或因心有不甘，進而向媒體透露有關群聯公司的內容均與事實不符，私領域部分亦企圖抹黑他，會採取法律行動。

群聯案原由新竹地檢署同意潘健成以一．一億元的代價緩起訴，去年送高檢署再議後，高檢認為竹檢對於資金流向未查明，將案件發回續查。