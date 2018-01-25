世衛執委會議發言 美日帶頭挺台參與WHA

2018-01-25

〔記者呂伊萱／綜合報導〕世界衛生組織（ＷＨＯ）現正於瑞士日內瓦召開執委會（ＥＢ），美國、日本、史瓦濟蘭、尼加拉瓜、薩爾瓦多及海地等多個執委會成員，在當地時間廿三日會議中接連發言，支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（ＷＨＡ），敦促ＷＨＯ寄發邀請函。

對於多國發言挺台，中國代表團廿三日抗議未能奏效，接著在廿四日上午會議時，點名指責挺台國家「不負責任發表涉及中國台灣言論」，並重申「台灣問題是中國內政」，台灣參與國際組織活動需在「一中原則」下經兩岸協商安排。

敦促世衛寄發邀請函給台灣

第一四二屆ＷＨＯ執委會自廿二日至廿七日召開會議，當地時間廿三日下午，會議進行至「公共衛生防範與應對」主題時，美國、日本與史瓦濟蘭等我國友邦力挺台灣參與ＷＨＡ。

美國代表說，世界正遭受疾病跨越疆界的威脅，台灣人民應得以分享台灣經驗並參與公衛體系協調，使台灣以觀察員身分參與ＷＨＡ，獲納入公衛體系討論，是「當為之事」，希望台灣受到邀請。執委會主席巴基斯坦籍的哈菲茲隨即說，建議所有發言者不要離題。

日本代表發言指出，隨著全球化發展，傳染病蔓延的威脅日強，我們應該確保「不遺漏特定區域」而造成防疫地圖空白。

史瓦濟蘭代表表示，中華台北具備公衛專業技術及知識，希望台灣能繼續參與ＷＨＯ機制的會議和活動；薩爾瓦多與尼加拉瓜代表也表示，希望台灣專業務實地參與防疫體系。海地代表發言提到台灣時，主席哈菲茲已顯不耐，三度直接打斷海地，海地仍堅定表達支持，認為應邀請台灣參與ＷＨＡ。

中國代表當場抗議未能奏效

接著發言的中國代表重複三次表示，希望針對「少數國家涉及中國台灣的發言」行使答辯權，但斐濟籍代理主席、副主席戴維斯回說，此提議需經法律諮詢，中國代表聞言嘆口氣後回到主題繼續發言，並未成功抗議。

中國代表團翌日會議時獲主席同意行使答辯權，點名美國、尼加拉瓜等國嚴重違反ＷＨＯ與聯合國相關決議。中方代表發言完後，有國家代表欲回應，但遭主席拒絕。