研討會發表論文 管中閔遭爆涉抄襲

2018-01-25

被指不當引用碩士論文 直接複製圖表

〔記者林曉雲、黃以敬／台北報導〕台大校長當選人管中閔遭爆料檢舉，與暨南大學教授陳建良於中研院和台大舉辦「網路與貿易研討會」發表論文，卻涉嫌不當引用暨大碩士班學生的學位論文；經論文程式比對和同領域財經學者檢視，內容相似處不僅未註明引自發表在前的學生論文或列入參考文獻，甚至連學生自製圖表都直接複製，顯然涉及違反學術倫理。

接獲爆料的立委張廖萬堅昨日向教育部提出檢舉，針對台大準校長管中閔論文涉抄襲問題，要求教育部須徹底調查了解。

張廖萬堅表示，他接獲學界檢舉，去年五月六日中研院人社中心與台大經濟系合辦研討會，管中閔與陳建良聯名發表論文「兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）政策效果評估國際貿易實體」，大量引用前年一月一日暨大經營管理碩士在職專班張姓學生的學位論文「ＥＣＦＡ貨品貿易早收清單對臺灣出口中國大陸之影響：差異中差異模型之分析」，而張生的指導教授正是陳建良，陳建良則是管中閔任國發會主委時的副主委。

涉違反學術倫理 立委促教部徹底調查

張廖萬堅指出，經國貿同領域多位學者慎重檢視，並使用論文比對系統進行科學檢驗，管、陳發表的這篇論文，在第五頁第二、三段以及第六頁第一段內容，述及兩岸貿易長期趨勢下對於ＥＣＦＡ重要性忽略與誤解，大量引用張生碩士論文第十二到十四頁，而未加以引註，並列入參考文獻，其引用方式已涉及抄襲，有違學術倫理之嫌。

此外，管、陳的論文有部分圖表也疑有不當引用張生論文的圖表；張廖萬堅直指，管和陳的論文圖一是台灣與主要貿易伙伴貿易量，和學生論文圖表完全相同，連說明都一模一樣，但表格卻標註「作者自行整理」，這作者恐怕是發表論文時間在前的張姓學生，且論文中有四個表都有同樣問題，做法有很大問題。