遴選與學倫爭議／台大不能迴避 應主動調查

2018-01-25

記者黃以敬、林曉雲／特稿

台大校長遴選爭議一波未平，一波又起。台大校長當選人管中閔未充分揭露擔任台灣大獨董兼職身分，延伸出台灣大副董遴委投票「獨董校長」而未落實利益迴避的怪象，引發校內外質疑。而今又被爆料檢舉論文恐涉及不當引用學生論文的學術倫理疑案。各界對台大遴選已提出諸多疑慮與呼籲，最重要的是，台大本身必須面對爭議而有所作為。台大校長遴選的透明公開及公正性、公信力如不能確保，學術龍頭的聲望與形象恐怕有損。

首先，台大校長遴選委員會針對管中閔有無完全揭露擔任獨董一事，是否有落實遴選辦法要求須避免「執行職務有偏頗之虞」，是否有確實避免對其他候選人造成不公，遴委會必須公開所有資訊，清楚說明，須對所有參選人、也對台大及外界期待的公正遴選負起責任。

至於管中閔本人，被爆任台灣大獨董後，除了說會辭去營利事業董事之外，迄今對於資訊揭露一直未作清楚交代，對於台大與其他參選人明顯也欠說明。台大校長是國家重要的學術名器，實有必要公開所有參選資料、出面釋疑，否則就算成為台大校長，恐怕也會是必須承受校內外質疑眼光的不正身段。

誠如部分教授呼籲，若最後落得教育部、監察院等外部單位介入要求台大校長遴選改正，對台大其實更會是傷害。

台大作為台灣高教龍頭，校長遴選備受各界矚目，最足以代表台大的「台大校務會議」，更是應該重新檢視遴選組成及過程，對於候選人的學術及誠信也須檢視。

當初台大校務會議對管中閔開出的不推薦票數是高於推薦票數，而後遴委會作出不同選擇，現在台大校務會議必須再次作出抉擇。如何讓外界看到一個可昭公信的台大校長遴選？如何樹立台大對新校長人選誠信與學術高標準？維護龍頭大學的威望與價值，台大似乎應給高教界作出正確示範。