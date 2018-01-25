管爺爭議未清前 教部不得核定

2018-01-25

民進黨與時力黨團於中央總預算 將提主決議

〔記者曾韋禎、林曉雲／台北報導〕台大校長當選人管中閔疑似隱匿擔任台灣大哥大獨董等資訊而參與校長遴選，引發議論。立法院民進黨、時代力量黨團均將於今年度的中央政府總預算提出主決議，要求教育部在相關爭議未釐清前，不得核定管中閔出任台大校長。

管中閔擔任台灣大獨董，而台大遴選委員之一的蔡明興，恰好就是台灣大副董。外界質疑他在遴選過程，相關資訊揭露不全、未落實利益迴避。

包括民進黨、時代力量黨團均將提出主決議。民進黨團請教育部依遴選辦法，確實要求台大校長遴選委員會澄清疑義，以維持校長的正當合法性，在未經釐清前，不宜進行後續聘任作業。時力立委黃國昌昨在朝野協商教育部預算時，也要求教育部長潘文忠承諾，在相關爭議未釐清前，不會核定管中閔出任校長。

中國國民黨立院黨團則認為，立法院應尊重校園自主。親民黨立院黨團表示，校長遴選案應對事不對人，教育部應全盤檢討遴選辦法與機制。

教長︰比照陽大 請台大遴委會釐清爭議

潘文忠說明，會比照陽明大學校長的遴選，請遴選委員會釐清相關爭議，確認其資格。教育部人事處長陳焜元表示，日前已發函要求台大遴委會說明，遴委會回應自認沒有違反規定。但監察院又於廿二日針對此事發函教育部，教育部將再度發函要求台大釐清細節，「台大應該要查清楚，儘快用適當方式來回應各界質疑」。

台大遴委會︰無記名投票 過程無問題

台大遴選委員會昨日傍晚回覆過程並無問題。遴委會發言人袁孝維表示，委員會之前已發聲明，台大校長遴選過程中均採無記名投票，任何一位委員的投票意向，皆屬臆測。至於蔡明興的資格問題，依台大遴選委員會作業細則第九條，他並不具備不得擔任委員之事由，並未因故無法參與遴選作業，也未與候選人有配偶、三親等內之血親或姻親或曾有此關係，也無學位論文指導之師生關係。遴選委員認定，管中閔擔任台灣大獨立董事，與擔任台灣大副董的遴選委員蔡明興，並未違反利益迴避條款。

預算主決議 代表立院對行政機關的監督

民進黨立委吳思瑤則認為，預算主決議是代表立法院對於行政機關的立場，都還沒正式經院會通過，台大遴選委員會就急於辯解，有欠缺周延、態度心虛之嫌。

她表示，基於大學自主的精神，不樂見每每在大學校長遴選後就爆發爭議，立法院能做的也只是透過教育部監督過程是否公開透明，不應直接介入遴選。