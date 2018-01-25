準校長管爺再惹議 台大內外齊呼重審

2018-01-25

教授籲重訂遴選程序 當選人才有正當性及公信力

〔記者林曉雲、黃以敬、周彥妤／台北報導〕台大校長遴選爭議叢生，除了當選人管中閔資訊揭露不全、未落實利益迴避問題，又爆出掛名論文涉及抄襲的學術倫理疑雲。台大作為台灣高教學術的龍頭大學，校內外呼籲台大重新檢視新校長遴選程序的呼聲不斷湧現。台大教授楊信男呼籲，台大必須自己重新把遴選程序公開、公正的標準確立出來，台大校長當選人的「正當性」及「公信力」才能重建，台大也才能更確立學術威望。

管中閔繼未落實利益迴避 又爆論文疑雲

台大物理系兼任教授楊信男呼籲，目前台大校長遴選引發校內外爭議，對台大及管中閔都是傷害。基於「大學自主」，若爭議要延續到讓教育部及監察院來介入要求改正恐有不妥，最好由台大自己來釐清及修正。

校內盼重新為候選人誠信 訂出台大標準

既然台大校長是二階段遴選，第一關的台大校務會議應重新審閱候選人資料是否揭露完全，檢視學術品質，重新為候選人的「誠信」訂出台大標準，重作一階推薦投票，再送入遴選委員會作二階決選。另所有遴委也須在候選人完全揭露的狀況下重新投票。唯有如此，台大校長當選人的「正當性」及「公信力」才能重建。

校友義美總座高志明 盼管主動婉拒出任

台大校友、義美食品總經理高志明則指出，在遴選過程，管中閔擔任台灣大的一事未遭揭露，造成爭議連日蔓延，令外界遺憾，更令校友傷心。管若無法坦然面對外界質疑，不如未上任前先主動婉拒出任，才能留下漂亮身影。

對於台大又爆出選出的新校長恐怕涉及學術倫理案，教育團體也紛紛呼籲台大必須釐清遴選程序及人選誠信問題。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，既然是張姓學生先發表論文，學生就有著作權，管中閔和陳建良的聯名論文是後來發表的，就會發生「後面的去抄襲前面的」嫌疑，教育部應立即啟動學術倫理調查。

全教總認若管抄襲屬實 比楊泮池案嚴重

張旭政表示，如果爆料屬實，會比前台大校長楊泮池捲入論文造假的問題更嚴重。前校長楊泮池捲入論文造假，準校長管中閔又被質疑違反學倫，台大讓台灣高等教育蒙羞了。教育部今年推動高教深耕計畫和玉山計畫分配經費時，務必要對台大從嚴把關。

教團譴責遴委會 並向教部喊話不能放任醜聞

全國家長團體聯盟榮譽理事長吳福濱表示，企業的副董選獨董當台大校長，學生、老師和家長如何尊重？現在又出現涉抄襲學生論文疑雲，更不能成為台大校長。崇高的學術地位只是大學校長的基本條件，何況還是台灣大學校長，教育部不能放任醜聞發生，應維護學術倫理及大學精神，譴責台大校長遴選委員會未善盡職守，呼籲台大校務會議應重啟遴選程序。