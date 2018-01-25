初選花上億？ 黃偉哲、陳亭妃否認

2018-01-25

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨台南市長黨內初選競爭激烈，前副秘書長李俊毅指控立委黃偉哲、陳亭妃兩名對手，初選經費已投入上億元，甚至疑有中資介入。陳亭妃澄清表示，她競選至今大概花了三千多萬元，最大宗是看板、媒體廣告、文宣等；黃偉哲也說，他敢發誓，沒有花錢花到上億元，待初選告一段落，會公布花費細節。

登記參與台南市長黨內初選者包括民進黨前副秘書長李俊毅、台南市前副市長顏純左，立委陳亭妃、葉宜津、王定宇、黃偉哲等六人，民進黨選對會今將邀集參選人召開協調會議。