衝支持度 花招百出》設臨時門號 前立委曹來旺曾被抓包

2018-01-25

〔地方群組／連線報導〕政黨黨內初選採全民調，誰出線，取決於家用電話民意調查決勝負，因此也讓人有可乘之機，各式花招、奧步盡出。二○○七年民進黨台北縣第四選區（新莊）立委初選就曾爆發民調舞弊疑雲，當時的台北縣立委曹來旺被人踢爆，初選期間申請裝設超過四百線臨時電話，疑似用來轉接民調電話，衝高支持度。

當時初選落敗的吳秉叡出示電話帳單，懷疑曹來旺初選期間密集申辦臨時門號，干擾民調，後經黨中央調查，民進黨決定第四選區提名吳秉叡，「徵召」曹來旺轉戰第三選區（三重），但曹來旺婉拒，放棄競選。

熟悉初選民調人士指出，增設電話線路，一方面增加被民調抽樣到的機會，另一方面還可以根據事前的查詢，如果知道特定家戶不是支持自己，就在電話民調期間以假亂真，佯稱民調公司先打進去佔線，讓特定家戶接不到真正的初選民調電話；也有人在電話民調前，佯稱民調公司疲勞轟炸對手支持者的電話，或撥打無聲、騷擾電話，讓對方於民調期間不願再接聽電話。

參選人為了提高民調支持度，同樣各顯神通，花招百出。除了此次爆發的進民宅代接民調電話爭議，最常見的是參選人透過樁腳、支持者，在民調進行期間四處串門子，當民眾家裡接到民調電話時，就請對方支持該名參選人。還有人將支持者家裡電話設定轉接到特定電話，再派人統一接聽作答，確保「萬無一失」。

因年輕人在民調中會加權計算，許多參選人會拜託選民接到電話時，要說自己二十五歲，結果阿公都變歐巴，歐巴桑變妙齡女子，連未成年的也說自己二十歲。回答電話民調時，還要強調是自家電話，且「唯一支持╳╳╳」，同樣有加分效果。有人會發明順口溜或編製歌曲，教支持者怎麼回答民調電話的種種問題，以獲取較高分數。