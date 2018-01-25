三星鄉議員初選民調 爆爭議

2018-01-25

黃錫墉指控對手找人進民宅代接電話 陳金德子也捲入

〔記者江志雄、簡惠茹、楊淳卉／綜合報導〕民進黨宜蘭縣三星鄉議員初選民調結果昨天出爐，議長陳文昌大幅領先現任鄉長黃錫墉，卻爆出前晚電話民調有人進入民宅代接電話爭議，代理縣長陳金德的兒子也被捲入。

議長陳文昌大幅領先

黃錫墉指控競爭對手陳文昌動員大批人馬至民宅強接電話，主張此次初選民調無效，陳文昌否認指控，強調是經屋主同意，才進屋代接電話。民進黨宜蘭縣黨部主委林進財表示，是否提名或重辦初選，黨部將於二十六日召開執委會討論。

民進黨組織推廣部主任李政毅則表示，若民眾提出具名且確實舉證民調舞弊之檢舉，將送到民調委員會處理，如涉及違反黨紀，也會送中評會處理。

三星鄉議員只有一席，陳文昌和黃錫墉都爭取民進黨提名，這場「議長與鄉長」之戰，縣黨部選對會昨公布初選民調結果，陳文昌獲得六十．七六％支持度、黃錫墉為三十．七三％。

縣選對會建議暫緩提名公告

縣黨部選對會主席黃建財表示，民調遭質疑公平性，須待司法單位調查，選對會建議暫緩提名公告。

初選電話民調於前晚六點至十點舉行，約在六點十一分，鄉民陳威德向黃錫墉反映，指控陳文昌陣營人馬分乘兩輛轎車到大洲村，分散進入民宅代接電話。他經過隔壁堂哥家，目擊穿紅色衣服的陌生年輕人守在堂哥家電話旁，當時堂哥外出工作，剩下臥床老母親、外勞在家。

陳威德詢問紅衣男身分，對方回說「議長夫人派來接電話的」，他察覺事有蹊蹺，用手機錄影存證。畫面中的紅衣男，事後被認出是陳金德的兒子陳謙，引發軒然大波。陳金德對此則不回應。

黃錫墉說，陳謙受僱於陳文昌投資的蔥油餅工廠，黨內議員初選，陳文昌動員工廠員工四處代接電話，陳謙不認識屋主、也非三星人，為何能進入屋內接聽民調電話？應是受人指使；這次事件與陳金德無關，陳文昌要出面負責。

黃錫墉痛批陳文昌成立「電話代接部隊」，違反遊戲規則，企圖舞弊影響民調，已失去公平性，他拒絕承認民調結果，要求縣黨部暫緩三星鄉議員提名，否則不排除參選到底。

陳文昌否認指控

陳文昌回應，陳謙是經過住戶同意進入屋內代接電話，黃錫墉陣營指控「入侵民宅、強接電話」絕非事實，「帶領大批人馬代接電話」也是誇大其詞。陳謙是他小兒子的好朋友，平時一起工作，因此找陳謙幫忙，黃錫墉混淆視聽、無限上綱為「陰謀論」，讓人不解；如果要辦第二次初選民調，他願意再接受民意檢驗。