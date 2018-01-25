吳沛憶對戰余筱萍 余天護女拍桌嗆小英

2018-01-25

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨新北市黨部主委余天的女兒余筱萍投入台北市中正萬華議員黨內初選，爭取黨提名，但對手是民進黨前發言人吳沛憶。余天昨於民進黨中執會上，當著黨主席、總統蔡英文面前拍桌大罵，批評黨中央明知余筱萍要參選，卻派三十五歲以下的吳沛憶競選同選區議員，「自己人打自己人」，根本是派系針對他，讓蔡總統當場臉色一沉。

小英臉色一沉 指示洪耀福再溝通

據了解，余天在會中抗議，指吳沛憶在該選區參選，「沒有人來照會我」，也不滿民進黨在直轄市議員初選有三十五歲以下新人加權的制度，大罵：「這到底算什麼！」

針對吳沛憶在選區看板標榜「小英栽培」，余天甚至質問蔡英文：「妳是不是直接支持吳沛憶？」讓場面非常尷尬。

對此，選對會召集人林錫耀表示這不是選對會處理的事務。不少與會者則竊竊私語，表示「參選本來就是每個人的權利」。

民進黨秘書長洪耀福則出面緩頰，表示吳沛憶確實曾在黨中央任職，但參選是每個黨員的權利，黨部無從阻止或指派。洪甚至對余天說出重話，稱：「你沒搞清楚狀況！」

洪耀福的回應，讓余天更不高興，指著洪大罵：「我說的就是你！（指讓吳沛憶到該選區選舉）」之後又氣沖沖地走出會議室，幾分鐘後才回到會議室開會。立委高志鵬則上前拍拍余天的肩膀，安慰余天。

面對余天當面拍桌的怒氣，蔡英文當場未表示意見，僅指示洪耀福私下再與余天溝通，並表示議程還是要繼續，才讓這場火爆橋段落幕。

余天會後受訪表示，他當時只是在質問，知不知道他女兒要在中正萬華選舉，其實去年四月就已宣布，「他們都說知道，那我就問，為什麼還要安排競爭對手？」

余天說，他是新北市黨部主委，若他不中立，就分配余筱萍去選就好了，他是氣很多事都是黨中央自己作業，不管別人，他替民進黨跑攤跑十年了，至少知會他一下。

吳沛憶：爭取提名 不是誰派來的

吳沛憶受訪表示，余天在民進黨最谷底的時候相挺，是她敬重的黨內前輩，有爸爸愛護女兒，是很幸福的事，也是人之常情，她可以理解。她也說，她來自單親家庭，參選是她人生的重大決定，「我不是誰派來的」，她會努力強化自己的競爭力，爭取提名。