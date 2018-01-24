中國火車上押人 桂民海二度「被失蹤」

2018-01-24

瑞典外交人員面前被便衣帶走

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「銅鑼灣書店」股東、五十三歲的瑞典公民桂民海，廿日在瑞典駐中國上海總領事館兩名外交人員陪同下，搭乘火車前往北京就醫，途中卻遭大批便衣警察強行拘捕，被控涉嫌非法向瑞典外交官洩漏中國機密。這是桂民海第二度「被失蹤」，瑞典外交部已召見中國大使要求解釋。

桂民海因販賣中國政治禁書，二○一五年在泰國遭中國警方「跨境」逮捕，其後被安排針對多年前酒駕肇事公開認罪，去年十月底獲釋後在中國警方監控下，與德國籍華裔妻子暫居浙江省寧波市，但當時桂已出現俗稱「漸凍人症」的肌萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）發病徵狀，可能逐漸喪失行走、吞嚥等能力。

被控涉嫌向瑞典洩漏中國機密

桂民海的女兒Angela向「紐約時報」透露，父親當天搭乘火車前往北京的瑞典駐中國大使館接受健檢，但列車停靠北京市外一處車站後，十名中國便衣警察突然上車，「在瑞典外交人員眼皮下」強行將其押走，罪名是涉嫌向瑞典官員洩漏中國機密。

Angela強調，父親近來多次前往瑞典駐上海總領事館，中國政府也承認桂為瑞典公民，不明白何以與瑞典外交人員見面會被視為非法。

瑞典外交部長華爾史特龍（Margot Wallstrom）表示，已召見中國大使，中方承諾將提供桂民海的最新狀況。外交部發言人尼爾森（Patric Nilsson）強調，瑞典「將透過最高政治層級採取嚴厲行動」。中國外交部則推說不了解情況。

言論自由觀察組織「美國筆會」資深主管羅培茲（Summer Lopez）表示，剝奪醫療照護是中國當局對付政治犯的手段，中國不僅綁架、監禁桂民海，還可能不讓他接受治療。英國衛報則指出，中國蠻橫對待瑞典公民，瑞典政府卻軟弱回應，已引爆瑞典社會怒氣。當地報紙「Boras Tidning」便警告，必須挺身對抗北京霸凌，「桂案最可怕之處，正是中國政府展現的傲慢」。