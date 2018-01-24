經部︰爭免稅配額 擬不提WTO申訴

2018-01-24

〔記者林菁樺／台北報導〕美國貿易代表署公布將對進口太陽能電池與模組課徵四年防衛性關稅。經濟部指出，我國是全球第二大太陽能電池供應國、更是美國進口最大來源國，將積極向美國爭取太陽能電池每年可享二．五ＧＷ的免稅額度；國貿局則透露，為維持美台貿易關係，傾向不建議向ＷＴＯ提出申訴。

貿易局官員分析，依規定防衛性關稅必須逐年下調，美國將對太陽能電池與模組課徵四年期防衛性關稅，首年課徵三十％後，每年下修五％、至第四年課徵十五％；但美國也祭出進口電池每年有享二．五ＧＷ的免稅額度，額度內就不用被課重稅。

經濟部表示，我國對美輸出以電池為主、模組為輔，據統計，台灣太陽能電池是全球第二大供應國，年產量達十二ＧＷ，二○一六年我國輸美電池，佔美進口量四十五．七％，出口金額達六千五百萬美元，模組僅佔美國進口量二．五四％。另美也對重型洗衣機課以重稅，但我國並未出口，不受影響。

工業局分析，我國太陽能電池與模組早在二○一四年就因美國對中國祭出雙反（反傾銷、反補貼）政策波及，業者已分散產線佈局，加上我國又是美國主要電池供應國，理論上應可拿到部分配額，但究竟能拿到多少，仍待美國公布分配細節。

國貿局長楊珍妮昨說，美方調查過程要有違規才能提告，政府不會隨便去走ＷＴＯ的訴訟程序，且美方也尚未公布相關細節，訴訟費用也相當可觀，因此不會隨便發動。

值得注意的是，美國與加拿大、新加坡簽有自由貿易協定（ＦＴＡ），若川普採納美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）建議，兩國排除防衛關稅、得到豁免，將不利我國業者競爭。