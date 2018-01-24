好家在！ 台廠已分散客戶及產線

2018-01-24

〔記者張慧雯／台北報導〕美國將對進口太陽能電池與模組課稅三十％，消息曝光後，昨台股太陽能族群股價「很平靜」、漲跌不大。業者指出，這幾年歷經美國雙反、歐盟反傾銷調查，台廠已推動生產基地分散、客戶也大幅分散，估計影響不大。

太極能源總經理謝明凱指出，二○一條款自去年第四季展開調查後，台廠幾乎是一邊出貨給美國（美國客戶下急單，緊急備貨避免被課稅），一邊研究因應之道；二○一條款實施後，受惠國應是新加坡、加拿大與墨西哥，或可考慮去這裡設廠。

他說，這幾年歷經美國雙反、歐盟反傾銷調查等國際貿易壁壘戰後，台廠生產基地及客戶已大幅分散，估計影響有限。

新日光總經理沈維鈞表示，三合一整併後，新公司不排除赴美設廠，雖然目前出口到美國的太陽能電池已不多，但如果美國市場還是有利可圖，當然不排除在美設廠；元晶也指出，過去是由美國子公司拓展美國市場，未來不排除赴美尋求合作或建置太陽能模組廠。

研調機構TrendForce分析，這結果符合市場預期，但美國大廠去年第四季已提前大量備貨，美國境內庫存量高達五至六ＧＷ（億瓦），需要約半年時間消化，將影響今年上半年需求；另台灣業者受惠於去年十二月反傾銷稅率降低而有利多，台廠反傾銷稅降到一．○七％，中廠反傾銷稅提高到六十一．六一％，任何以美國為市場的模組產能，當對於美國海外電池片有採購需求時，台廠電池都將因低關稅而成為選項之一。