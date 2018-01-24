川普雙面刃 逼投資砍傾銷

2018-01-24

中國併購美太陽能業者反受惠

美本土業者 競爭壓力反更大

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統川普宣布對進口太陽能電池、模組及洗衣機課徵高額的保護性關稅，目的除阻止在其他國家生產的低價產品傾銷美國，也逼迫外企得在美國設廠、創造就業；但也有負面效果，中國順風清潔能源的美廠Suniva、德企SolarWorld美國子公司及擬在美設太陽能廠的中國隆基綠能科技等反而受惠，甚至造成美國本土屋頂太陽能板業者更大競爭壓力。

元大證券分析師劉珮昀指出，針對川普新關稅措施，外企早有種種因應策略，不是把成本轉嫁給消費者，就是將零組件運至美國或鄰國來進行最後組裝；在美已設廠的三星和中國海爾集團可提高當地生產比重，而LG、中國美的集團除漲價因應外，也可繞道其他國家生產，以避開新關稅。

中國家電業者近年來已分散生產基地，美的集團在印度、巴西都有廠房，這兩國都免於美國新的洗衣機關稅；海爾集團前年買下奇異家電（GE）肯德基州廠房；三星在美國南卡羅萊納州的家電廠本月已開始生產，其洗衣機產量今年可達一百萬台；LG正在田納西州興建美國首座洗衣機工廠，可能於明年初完工。

彭博還盤點，有五家太陽能業者受惠於川普新關稅，亞利桑那州的First Solar是最明顯贏家，它在美國生產部分太陽能板，且製造的薄膜太陽能板也能豁免於新關稅；該公司股價從去年華府展開貿易法二O一條款調查後，已飆漲約一．四倍。

已破產的兩家太陽能廠SolarWorld美國子公司和Suniva也受惠，兩公司尋求出售之際，新關稅提高公司價值，也援助其債務人；中國隆基綠能科技去年底傳出考慮在美興建裝置容量達五ＧＷ的太陽能廠，也考慮收購Suniva。