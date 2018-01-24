蔡︰盼菊姐多為國做事

2018-01-24

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨在台北、新北兩直轄市長選戰如何布局，黨內不乏有勸進高雄市長陳菊「揮軍北上」擴大綠營板塊的聲音。總統蔡英文在昨晚播出的電視專訪表示，菊姐是黨與這國家很重要的資產，我們會尊重她的想法，但也希望「這珍貴的資產」，能夠替國家、替這個黨做更多的事情。

主持人問蔡總統，陳菊將卸任高雄市長，其市政成績有目共睹，未來是否對她另有「安排」？蔡英文首先說，她不能苟同用「安排」這兩字，菊姐是一個黨及這個國家很重要的資產，一生充滿了傳奇，不論對台灣的民主運動、對台灣的勞工權益，甚至在地方治理，她設下的典範，都是讓民進黨覺得引以為傲的事。

蔡英文強調，菊姐對於黨及國家是很有感情的，「也有很強的一種責任感」，所以會尊重她的想法，但也希望「這珍貴的資產」，能夠替國家、替這個黨做更多的事情。

主持人詢問有無與陳菊商談未來的可能？蔡英文說，「還沒有、沒有」。主持人追問，是否意謂不會再借重？蔡則重申，菊姐是很重要的資產，希望有機會的話，她能夠替這個國家、替這個黨做更多的事情，我們會和她討論，並尊重其想法。

主持人再問總統，這是否代表不希望陳菊退休？蔡英文回答，不論有沒有職務，陳菊都是不會退休的人，因為「她對我們這個黨與國家的重要性，不論擔任哪個職位，都是很重要的」。