綠營︰柯又在合作路上放石頭

2018-01-24

〔記者彭琬馨、蘇芳禾／台北報導〕台北市長柯文哲昨表示，不曉得蔡英文總統所稱的「台灣價值」為何，讓民進黨與柯文哲關係再掀波瀾。民進黨立委段宜康昨受訪表示，民進黨與柯的合作「關鍵還是在柯的態度」，若柯還是對民進黨予取予求、不把民進黨當一回事，基層也很難接受要支持這樣的人選；立委何欣純受訪時則直言，柯的話讓人「聽起來很不舒服」，等於是「在合作路上又放了幾顆小石子」，讓未來的合作「很有變數」。

表態爭取民進黨提名參選台北市長的立委姚文智表示，蔡英文總統在專訪中提到，柯文哲必須要對「台灣價值」再做一次確認。他說，大家認為柯文哲背離台灣價值，但台灣價值是信賴與背叛問題，這不是一個可以重來或補考的事情。「難道馬英九、連勝文都可以來補考嗎？」

立委︰是信賴與背叛問題 柯難以補考

姚文智舉連戰當年選總統為例指出，連戰在競選時趴下來親吻土地，就是想藉此「補考」，但沒有人會相信他。

立委吳思瑤受訪表示，不需要因一次談話就決定是否要繼續跟柯文哲合作，她認為，柯文哲長期以來的發言，都在有意無意間透露與蔡政府不同調、在立場上挑戰蔡總統，的確是種下雙方不利合作的前提；台北市人選距離最後決定時間還有三、四個月，還有彼此對話、調整的空間，至於未來要不要合作，「是一個長期的累積」。

知情人士分析，蔡總統對柯之所以沒有把話說死，是因民進黨目前「沒有其他選擇」，若柯市長持續以這種態度面對民進黨，黨內應「積極準備自己的候選人出來」；他也認為，這個想法「不是哪個派系特別的意志」，而是黨內有這樣的共識。

段宜康說，基層動向是民進黨最重要的考慮，若柯文哲與民進黨在意的價值差得太遠，勉強要支持者接受「不太可能」，雖然目前仍未完全說死跟柯文哲的合作關係，但最終關鍵還是在柯的態度。