柯P︰我也想知蔡的台灣價值

2018-01-24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕總統蔡英文日前接受電視專訪時，指台北市長柯文哲必須對台灣價值做再一次確認，讓民進黨的支持者感覺「柯文哲是可以一起作戰的人」；柯昨對此四兩撥千斤表示，「我也很想知道她（指蔡英文）的台灣價值是什麼。」

柯文哲昨主持松山區行動市政會議，會後受訪時直言，到底台灣的價值是什麼？他也有想過這問題，就整個東亞或是華人地區來看，台灣的特色就是民主、自由、多元、開放，儘管在法治、人權跟環保部分還有改進空間，但實現這些普世價值，就是現階段的台灣價值。

至於總統談話會不會影響他的「兩岸一家親」政策？柯表示，他還是覺得應該要設法和平相處，因為互相放話、互相給對方小鞋子穿，甚至互相卡對方，不是辦法，有時會感覺大家有點意氣用事。

「政治應落實在人民生活 打高空沒用」

媒體追問，會不會認為蔡言下之意是不認同他的台灣價值？柯文哲回說，「我也很想知道她的普世價值是什麼。」他重申，政治應該是落實在人民生活每一天，「打高空沒有用」。

柯也坦言，他知道總統跟市長的層級不同，總統還要處理國防外交、意識形態等問題，但市長只要讓經濟發展好，人民過得快樂就行了，例如公宅就是因應老百姓住的問題，所以兩個人所屬位置、高度不同，要應付的問題不一樣，有時關心的東西也不一樣。

由於蔡在專訪中，指柯某些言論讓綠支持者不舒服，柯語帶感嘆表示，這社會不太允許批評，「我媽也常說『你就不要講』」，但他也沒有罵人家什麼，只是講實話，雖然知道有時候就是少說一點，但「看到還是忍不住會講」。

針對宣布參選台北市長的立委姚文智，批柯文哲「台灣價值不能補考」，柯沒有正面回應，僅說選連任的人把市政做好就好，每天去理外面的人做什麼？