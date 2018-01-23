高雄林園排水溝 赫見10海洋物種

2018-01-23

高市林園區海洋濕地公園因有上萬隻倒立水母，被稱為全國唯一的「水母湖」，但兩年前被傾倒工業廢棄物入潟湖，致這群嬌客幾乎一夕消失；但暌違兩年後，不僅倒立水母再度大量現身，周遭距離海岸線約600公尺排水溝更是精彩，冒出10種海洋生物。

其中海葵大爆發約有百萬隻，像盛開花朵、層層相疊在約300公尺長溝渠內，羽毛蕨藻像是綠地毯隨波舞動，形成微型海洋生態奇觀；從養殖場流出的石斑魚苗也在溝內生長，因營養充足長得肥美，更造就了居民把水溝當「海釣場」景觀。（記者洪臣宏）