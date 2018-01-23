國旅大成長 去年遊客年增400萬人次

2018-01-23

地方性遊憩風景區逆勢上揚

〔記者蕭玗欣、張軒哲、廖雪茹、邱芷柔／綜合報導〕國內觀光景點崩盤了嗎？觀光局統計去年前十一月全國景點總遊客量達兩億六千多萬，預估全年成長逾四百萬人次，中國團客常去的阿里山等國家級風景區人潮減少，但較具地方性民營遊憩區、縣市級風景區逆勢上揚，顯示觀光熱點出現移轉。

觀光局每年對國內觀光據點統計，分有國家風景區、國家公園、直轄市級及縣（市）級風景特定區、民營遊憩區等九大類。去年截至十一月，全國總遊客量達兩億六二八三萬三六四五人次，比上年度同期多出三百八十六萬人次，估計全年成長破四百萬、幅度約一．四％，旅遊總量持續正成長。

其中，國家級風景區總量下滑約四千六百萬人次，國家公園也減約一三一九萬人次，例如阿里山森林遊樂區去年一五八萬人次，較前年減約五十萬人次，太魯閣公園則減約五十九萬人次；南方澳、舊草嶺隧道則呈現上升。

自由行漸取代傳統團客旅遊

但直轄市級及縣市級風景區遊客總數則是成長二十四．八％；包括台南虎頭埤風景區、台中市鐵砧山、南投縣霧社等景點，分別成長二十七．○三％、六．七％、三．五九％。

此外，民營遊憩區十一個月總遊客數近一七九八萬人次、更是增加三十九．三％，其中麗寶樂園、大路觀樂園、小叮噹科學遊樂區成長率分為六七○．七％、八十．九％、四十七．九％等。

民營遊憩區遊客數增近四成

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰說，國內有上千景點，總有表現好和差的，不必對觀光市場太悲觀；過去中客多走國家級景點，中客減就首當其衝，國人因景區擁擠且變貴等，降低造訪意願，國家風景區應找出癥結擴充客源，畢竟其他客源在成長。

觀光局則分析，一○五年國人自由行比例高達八成，來台旅客也有七成六自由行，旅遊市場漸現結構式變化，旅遊業也需因應轉變。

麗寶樂園表示，遊客增加主因在投資新增Outlet、賽車場等項目，滿足各年齡層需求，且常有促銷、外籍人士專屬購票優惠。大路觀樂園則說，過去較缺網路行銷，去年推「一元門票」優惠，搭配宣傳屏北地區好風光，遊客大增。