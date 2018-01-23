觀光局行銷海灣旅遊 全台景點均霑

2018-01-23

〔記者蕭玗欣／台北報導〕部分國家風景區及國家公園遊客數減少，但全國各級觀光景點總人次呈現成長，觀光局副局長張錫聰表示，旅遊板塊是持續在轉移的，全台每年都會有新興的觀光景點冒出，分散傳統景點客源，整體來說，遊客總數並沒減，而且去年非中客的國際客源已增達佔比七十四．五六％，觀光局會持續將國際市場餅做大，希望各級景點都有榮景。

觀光局統計也顯示，國旅有八成是自由行，主宰大部分的旅遊型態，也讓景點人潮經常出現明顯挪移。張錫聰說，新興景點能分散傳統國家景區的人潮是件好事，因為過去團客人潮過於集中熱門景點，容易導致旅遊品質下滑、交通運輸成本提高等問題，甚至旅遊區物價也被哄抬。而截至去年十一月，國內主要觀光遊憩據點遊客數較上年成長約一．四％，表示旅客並未流失，只是喜好改變、不再集中停留在部分景點。

但張錫聰坦言，中客團減少確實也帶來影響，例如中客愛去的阿里山森林遊樂區和墾丁國家公園等，來客減少影響當地業者，必須有所因應；至於減幅佔國內旅遊整體的多大比例，還須數據分析才能確定。

各國旅客佔比接近平衡

據觀光局統計，去年非中客比例佔比高達七十四．五六％；日韓旅客站廿七．五％，新南向十八個國家則佔廿一．二七％。中客則降至廿五．四四％，其中中客團比例下滑至卅七．一八％。張錫聰表示，這幾年各國旅客佔比接近「平衡」，即使哪一國的客源突然消失，衝擊也不會太大。

張錫聰表示，為擴大國內和來台國際旅客的觀光熱潮，觀光局也以「台灣觀光新年曆」的模式，集結從北到南、從西到東，甚至離島，全年玩透透的九十多項全國及國際活動。例如第一季推薦欣賞全台最大燈會活動，緊接著還有夏季二三五活動，秋季就推台灣美食節，冬季則可以到各溫泉景點泡湯。今年是海灣旅遊年，觀光局也計畫以台灣離島及近岸等水域主題列為活動主軸，希望用品質和創新帶動重遊率。