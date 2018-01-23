旅遊業推住、行選配 客製化自由行

2018-01-23

〔記者陳宜加／台北報導〕自由行蔚為風潮，且景點不再集中、注重嘗鮮；旅遊業者表示，目前業界嘗試移植國外自由行「零件型」產品行銷方式，強調自由組合行程，商機與傳統團客迥異，更朝向薄利多銷。

燦星旅遊國內部資深總監吳建興表示，自由行旅客自主性高，業者掌握趨勢，推出組合行程、包裝主題、安排專業導覽解說。而業者在自由行市場殺出重圍的關鍵在於「搶票」，不少景點住宿一位難求，例如二月中旬即將展開的武陵櫻花季、號稱全台最難訂房的太平山莊，業者均有更多人力、資源協助，幾乎保證成行。

自由組合行程 薄利多銷

他說，過去團客一條龍式包裝行程產品，毛利較高，但需一定人數方能成團，而國人習慣帶伴手禮，國旅購物也可以成為業者獲利來源。自由行則通常毛利較低，獲利主要在於單項行程銷售，由於相較團體行程頻率更高，人數不受限制，仍可薄利多銷。

吳建興建議，政府落實管理，杜絕業者削價競爭，也要加強軟硬體投資、打造特色，讓台灣真正成為無論國人或外國旅客都想來旅遊的地方。

五福旅遊則指出，深入、體驗式產品是業者最大優勢。由於不少自由行旅客風行在社群網站上搜尋各處打卡秘境，業者順勢推出一日行程，結合台鐵、高鐵車票與住宿床位，讓旅客完整串接起旅程。

五福也說，自由行客群有年輕化趨勢，更多年輕人願意選擇週末假日參與國旅，業者協助旅客搶訂食宿、交通、當日票券等，便捷服務成為行銷誘因。

專攻國旅的易遊網表示，國旅自由行風氣興起，業界推出各項「零件型」產品，包括一日遊行程、交通、食宿與當日票券，提供旅客自由選配，均朝客製化方向。對業者來說，利潤來源主要在於交通、住宿。