少了中客團 自由行蓬勃發展

〔記者蕭玗欣／台北報導〕截至去年十一月，部分國家公園、風景區旅遊人數下滑，但國內觀光遊憩景點遊客總數微幅成長，且縣市地方出現不少逆勢成長的熱門景點。旅遊達人澤澤稱奇表示，國人旅遊型態改變，國際觀光客結構也改變，從過去團體旅遊逐漸改以自由行成主流，近幾年團客確實在下滑，但自由行住宿、交通訂票都是大幅成長。所謂國旅崩盤其實大多是說中國團客，國內及國際旅客自由行卻相對是蓬勃發展。
自由客愛嘗鮮 爆紅景點退燒快
學者則建議，新興的爆紅景點大多由縣市政府宣傳炒熱，建議觀光局或國家級景區的業者，也多透過媒體加強行銷。旅遊達人則提醒，自由行較不受傳統旅行社安排所拘束或壟斷，但要注意旅遊熱潮消退與青睞景點汰換會比較快。
靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，去年初中客數陡降，其他客源還在陸續成長，因此去年初遊客總數下滑，但下半年後就微幅成長。其實國內有上千個觀光景點，每年總是有表現差和表現好的，不必對國旅市場太過悲觀。
遊覽車事故頻傳 改變國旅型態
旅遊達人澤澤稱奇表示，國旅團體崩盤除了受國人旅遊型態改變之外，很大一部分原因是蝶戀花事件，國人對遊覽車安全有疑慮，降低團體旅遊意願。此外，觀光局統計的遊憩景點如太魯閣、墾丁、阿里山都是過去中客最愛去的地方，如今中客減少，台灣人也都去過了，遊客數自然會下滑，這是不爭的事實，因為自由行的旅遊特性就是愛嘗鮮，短期間內不會造訪同樣的景點。
澤澤稱奇分析，台灣人在國內自由行特性是喜歡到免費的景點，其次是喜歡造訪季節性的景點，像是最近梅花季，角板山、新社的鮭魚葡萄梅花隧道、信義鄉就會塞爆；春節期間，武陵、九族、新社也會塞滿遊客，四月則到澎湖看花火節，夏季到綠島、蘭嶼浮潛。
此外，國內外遊客的自由行，在旅遊安排上非常隨興，因此容易受到媒體及部落客的報導影響，易產生一窩蜂湧入的現象，像是苗栗的葛瑞絲香草田。相對的，旅遊熱潮也可能很快就消散，比如馬祖藍眼淚，前兩年旺季時都是一房難求，估計今年起就會慢慢退燒。