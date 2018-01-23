新北徵召？ 蘇巧慧：看誰民調最好 且有意願

2018-01-23

〔記者楊淳卉、何玉華／綜合報導〕民進黨內盼徵召「大咖」選下屆新北市長呼聲不斷，並傳出蘇系已做好「蘇貞昌親自上陣」的準備。但蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧昨表示，這一年來，立委吳秉叡真的很認真，也是有參選意願者的第一名，蘇貞昌全力支持吳秉叡，希望吳能夠有機會為新北市服務。

依循機制 就是最好人選

至於如果黨中央或蔡英文主席強力徵召，蘇貞昌有做好準備嗎？蘇巧慧回應，民進黨是很有制度的政黨，任何人要出來服務，都有機制可以遵循，不管是初選還是徵召，而徵召也要看誰的民調最好，從有意願的人選中來挑，她希望黨能依循機制來走，這樣一切都會是最好的人選。

蘇貞昌的子弟兵、爭取新北市長提名的吳秉叡也表示，「蘇院長現在仍全力支持我參選新北市長」。他說，他起跑已久，但選對會沒向他進行任何徵詢，他認為提名程序還沒開始，也相信民進黨是非常有規矩的政黨，一定會循著黨的機制來進行，這也是去年二月二十七日在總統官邸時，蔡總統當面告訴他的，他仍會繼續勤走基層、做該做的事。

另位蘇系立委張宏陸則認為，黨中央如果有任何其他想法，應主動邀集各方代表討論，不能以個人的好惡來決定，現在說誰要或不要，都是很奇怪的事。

蘇巧慧強調，蘇貞昌一年來全力拉抬新一代，期待更好人選為新北服務，蘇貞昌對新北的感情很深，希望新北能更好，很希望新北這次一定要贏回來，讓新北再次「衝衝衝」。

民進黨下屆新北市長提名，將以徵召產生人選，目前有立委吳秉叡、羅致政、北市副市長陳景峻爭取。但據傳，蘇系目前以拉抬立委吳秉叡為主，若黨中央傾向由大咖參選拉抬選情，蘇系也已做好「蘇貞昌親自上陣」的準備。

有新北政壇重量級人士透露，前天新莊區的警友會活動中，蘇貞昌也出席，蘇雖仍表示支持吳秉叡，但從蘇的言談中，「隱約感覺他有親自出馬的可能性」；一位民進黨新北市的新系民代則說，樂見蘇貞昌參選市長，發揮母雞帶小雞（市議員選舉）的加乘效果，但在蘇正式表態之前，對外的標準答案仍是支持吳秉叡。

此外，民進黨昨召開宜蘭縣長、嘉義縣長、台南市長、高雄市長初選電視政見發表會協調會議，決定由宜蘭縣打頭陣，二月三日下午二時於壹電視播出。

台南市長初選電視政見發表會將於二月十日下午二時，在民視新聞台播出，高雄市則於二月十一日下午二時在壹電視播出。

嘉義縣部分，因參選人張明達不願參加電視政見發表會，將由選對會討論後續處理程序。