2018-01-23

記者鄒景雯／特稿

民進黨在新北市的選情，原本被參選人自己，例如吳秉叡，幽默調侃是「四個小矮人」的局面，意謂傳出的可能角逐者，與國民黨假想敵侯友宜較勁，都不夠大尾。好一段時間，該黨黨內氛圍有些沉悶，畢竟，今年十一月的地方選舉，具有「期中考」的意義，不但會直接影響未來兩年的中央施政氣勢，甚至眼前的政局，已經提早反映了若干預期心理。

不過，最近的風向，出現了奇妙的轉變，先是高雄的對峙僵局一夕解套，陳菊成為「活棋」的想像，在北部艱困區頓時升高；隨後，新北市的民進黨執委會危機感四伏，率先釋放需要院長級「大咖」上陣領軍的急迫感，前縣長蘇貞昌於是自然成為被鎖定的對象。民進黨在新北市一下子出現了兩張王牌。

客觀比較，蘇貞昌除了在地優勢，具有跨黨派的吸票能力；陳菊如果滾軋下來，則有強大後勁，宜蘭又在隔壁。兩人任何一位披掛，基於他們的黨內地位，民進黨都會迅速團結，這是當前黨內互打比黨外還慘烈的國民黨，所極度缺乏的關鍵要素。

不過，面對新北發生這樣的化學效應，民進黨主席蔡英文肯定還會讓它再醞釀發酵一陣子。按照該黨辦理提名的期程，三月中旬要完成四個執政縣市的初選，而後則是花蓮、苗栗、新竹等縣的徵召，雙北將放在最後一個階段處理，屆時再就整體的選情發展，以及對手的出線情況，做再一次的校正，因此勢必不會過早對外掀牌。

這麼形況，並不表示民進黨在新北已經高枕無憂，在正式提名前，這些元老級人物最需要的是相互間的互信，換句話說，他們是否能鬆綁過度敏感的政治神經，對外展示出超越過去恩怨的格局。例如，前年五月內閣改組時，外交部非常希望借重蘇貞昌與李光耀家族的人脈，請其出使新加坡，鞏固台灣在東南亞的軸心邦誼，但是因為尚未來得及徵詢蘇貞昌的意願，消息提前曝光，似乎引起若干誤會，家屬公開做了「下巴快掉到咖啡裡」的反應，這讓外交部長李大維在事過境遷許久之後，最近想到這事，仍扼腕不已，直呼可惜。

所以，民進黨還有牌可打，表示選民的珍惜，政治人物們能不能認知與反饋，這是一個從政哲學的問題。