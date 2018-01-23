改革急行軍 下波鎖定長照 低薪

2018-01-23

勞基法再度修法 蔡：不算滿意 但短期不會有第三次修法

〔記者蘇永耀、楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文在昨晚播出的電視專訪暢談改革，強調行政團隊面對改革像是急行軍的狀態，接下來社會安全網的建構，像是長照、社會住宅、就業問題，以及社會很擔心的低薪問題，這些都是下階段急行軍要做的事情。對於勞基法再度修法，總統表示，不算滿意，但維持了勞資平衡，短期內不會有第三次的修法。

執政以來 經濟成長穩定往上走

談到經濟表現，總統說，前年五月她接手的時候，很多人質疑那一年經濟成長率能否保一，結果經濟成長率一．五％，去年預估差不多二．六％，「我們接手以後，這個經濟成長，確實是穩定地在往上走。」

當主持人問到，上任至今「有沒有對不起妳的支持者？」蔡總統回答：「應該是沒有，我是很忠誠地在執行我們很多的理念跟理想。」她坦言確實有面對支持者的指責，「有些人就嫌你做太慢、速度太慢」，譬如司法改革的問題，或者是基本性改革的問題，這些都是需要累積很久的問題，「你要解開它，是需要有一些時間的。」很多的支持者會有點焦急，不完全是一種不滿意。

忠誠執行理念 沒對不起支持者

對於勞基法一修再修，總統也說，勞基法再修法「我們不算是滿意」，但維持了勞資平衡，勞基法結構比以前好；有一些勞工或者年輕人不能理解，感覺到被背叛，「當然，這是很痛苦的」。

至於修法過程與行政院長賴清德是否有不一樣的意見？蔡總統表示，「基本上倒是沒有」，她與賴都會相互尊重對方的想法。雖然有些民進黨立委有不同看法，但整個執政團隊的團結態勢有維持住。

蔡總統說，短期內，勞基法應該不會有第三次修法；現在有些勞工或年輕族群面臨最大的問題是低薪，近來也要開始處理低薪問題。總統說，希望在景氣轉好時，能夠形塑加薪的社會氛圍，這段時間，政府持續鼓勵企業界給員工加薪，大概有近五成或超過五成企業都會加薪。此次稅改，也降低較低所得人的稅負。

總統說，整個行政團隊其實在某一種程度，幾近是一個「急行軍」的狀態，時間的壓力比較大，這種急行軍會讓很多人很不習慣，也覺得被傷害到，「這個我們都覺得非常抱歉」。

談到下階段的改革，總統說，包括社會安全網的建構，像是長照、社會住宅、就業問題等，以及社會很擔心的低薪問題，都是下一個階段「急行軍」要做的事情。