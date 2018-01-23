再合作？ 蔡：柯要再次確認台灣價值

2018-01-23

須讓民進黨支持者感覺 是可以一起作戰的人

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨在下屆台北市長選舉是否再與現任市長柯文哲合作？兼任民進黨主席的總統蔡英文於昨晚播出的電視專訪中坦言，這需要黨的層次討論，她也說，柯必須對台灣價值做再一次確認，讓民進黨支持者感覺，柯市長是可以一起作戰的人。

對於柯文哲還是不是民進黨「盟友」，蔡總統表示，民進黨與柯市長在二○一四年合作打了一仗，當時共同目標是希望台北市能夠有一些改變，也看到柯很盡力在做；然而，柯確實也說了一些話、做了一些事情，讓民進黨支持者覺得有些不舒服、甚至反彈，但柯是以市長的角度看問題，與國家整體的角度看問題，本來就會有落差。相信柯知道，民進黨支持者、尤其是二○一四年曾投票給他的支持者，對他的期待為何。

民進黨在新北市 戰將如雲

至於何謂「台灣價值再一次確認？」蔡總統說，這有很多不同的定義，也有很多不同感受的問題，「柯市長應該是很聰明的人，他應該知道怎麼做。」

談及新北市長選舉，蔡總統則說「民進黨戰將如雲」，新北這一局由誰出馬，需要全黨討論，接下來全黨還是會在選對會架構下，討論這些問題。

被問及年底縣市長選舉的目標席次時，蔡總統說，二○一八年是很重要的選舉，要以此次選舉累積改革的能量，讓改革續航力能夠增加，讓政府執政所需的動能能夠累積，這是二○一八年最重要的使命，對二○一八年的態度，就是全力以赴，抱持必勝決心。

針對民進黨初選縣市人選廝殺激烈，蔡總統認為，民進黨的初選都很熱鬧，但初選結束以後，大家就團結了。至於被外界視為選情告急的宜蘭縣、嘉義市，蔡總統則指出，宜蘭縣選情並非大家想像中悲觀；嘉義市長涂醒哲做了很多事，她希望涂用力地溝通、用力地講。

支持者看時力 需要這樣嗎

至於二○一四年立委選舉曾合作的時代力量，現在是否仍是友黨？蔡是否會再為時力立委站台？蔡總統回應，她不認為時力是站在對立面的政黨，兩黨價值取向大方向還是比較接近，才有「大綠小綠」的說法，只是兩黨在一些議題有較大差異。

她也說，她可以理解小黨要有一定的選舉和政治操作，維持生存空間，但許多民進黨支持者常會說「需要這樣嗎？」希望在大家共同追求的價值與理念上，能夠一起面對，她做為黨主席，也必須顧及民進黨支持者的感受。