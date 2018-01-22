台鐵又「斷線」 2年內完成換新

2018-01-22

山佳站昨早電車線斷落 一度雙向不通

〔記者陳宜加／台北報導〕台鐵電車線狀況日益頻仍，昨山佳站電車線斷落，導致新北市樹林至山佳間一度雙向不通，歷經五個多小時才修復，逾一．三萬名旅客受影響，抱怨連連。而據台鐵統計，全台電車線其實都已超過使用年限近十年，狀況頻傳，一○九年前將全面完成主吊線更新，減少事故發生機率。

昨早七點十二分，台鐵山佳站北邊西正線電車線斷落、東正線三角架掉落，無法供電，導致樹林至山佳雙向不通，當時台鐵一一一八次區間車被迫停在現場，車上兩百多名旅客進退兩難。

由於事發處位於隧道內，搶修困難，維修人員到中午十二點四十五分才全線搶通，雙向恢復正常行駛，共影響五十一列次、旅客一萬三四六○人。斷線事故原因，則由行保會調查中。

台鐵表示，列車延誤超過四十五分鐘，可於一年內全額退費或免費搭乘同區間同等級列車一次；使用電子票證者可辦零元解卡。

電車線平均使用29年 台鐵編20億更新

近年台鐵電車線斷落事故頻傳，台鐵電務處長傅義鴻指出，去年就發生七件、較前年五件增加，肇因包括高處異物掉落、邊坡樹木滑落壓線、動物侵入；部分則因設備機件本身發生問題。

傅義鴻更坦言，電車線使用年限為十五至二十年，但目前全台電車線平均已使用長達二十九年，台鐵因此編列二十億元、一○九年前要全面更新全台電車線主吊線，將線徑加粗一倍，路線全長約一千公里，線加粗可承受更大電流且不易斷裂；未來將再全面更換副正線。

此外，也將引進高速檢查車等先進檢測儀器，東西線各投入一輛，輔助人工巡查，加強預防、檢修工作。

學者籲政府挹注財源 助台鐵專案體檢

台灣鐵道暨國土規劃學會秘書長陳彥良表示，電車線出包主因多在鏽蝕或磨損，更新改善不難，但車輛集電弓、集電舟等其他設備較硬而脆，若有崩裂缺口更易勾斷電車線，且台鐵更大問題是缺乏自動檢查機制，無法落實預防工作。對於層出不窮「車瘟」，建議台鐵應啟動專案，全面體檢改善，政府也應挹注財源協助處理。