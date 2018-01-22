妹張麗善參選雲林縣長 張榮味：要當選有難度

2018-01-22

〔記者廖淑玲／雲林報導〕國民黨中央黨部規劃徵召立委張麗善參選下屆雲林縣長，張麗善哥哥、前雲林縣長張榮味昨天首度對此表示，雲林藍綠結構沒有轉變，妹妹要當選有難度，至於他大半時間都在外縣市及國外，沒時間全力輔選，但仍尊重並讚嘆妹妹「知其不可而為」的承擔。

隨著雲林農田水利會長林文瑞宣佈辭去國民黨雲林縣黨部主委，表態不選雲林縣長，國民黨中央黨部目前也規劃徵召張麗善，預計二月初正式公布，導致雲林下屆縣長選舉仍是老面孔，國、民兩大政黨恐怕仍將由張麗善對決李進勇。

國民黨規劃徵召張麗善參選，張麗善昨天也證實國民黨秘書長曾永權已當面徵詢，若雲林沒有其他人表態，就由她再次披掛上陣，預計在下個月初正式提名。

對於妹妹參選，張榮味指出，雲林藍、綠結構已轉變成四十五％對五十五％，藍軍明顯是弱勢，加上雲林是農業縣，大多數選民對民進黨中央執政無能較無感，妹妹要代表國民黨在雲林參選，是一項艱鉅的任務。

張榮味坦言，他和妹婿張永成一直都反對張麗善參選，尤其如今藍綠版圖大變，從中央到地方都是民進黨完全執政，即使是藍綠對決也是不對等的選舉。

張榮味強調，妹妹身為國民黨不分區立委，中央黨部規劃她參選，除了秘書長曾永權，連黨部高層都點名她，需要讓妹妹承擔此一知其不可而為的選舉。

張榮味說，他已看淡政治，且擔任台灣區綜合營造業同業公會理事長，大多數時間都在外縣市及國外，心疼妹妹也難全力輔選，只能尊重她的參選。