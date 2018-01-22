北市不「安」 國民黨中央心急如焚

2018-01-22

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委蔣萬安宣布不投入台北市長選舉，藍營北市長人選混沌不明，有中常委直言，基層對蔣有很高期待，這次時機不差，「不選可惜了！」黨中央心急如焚，近期陸續約見有意參選的人。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹強調，三月開始會循初選機制產生候選人，無預設立場。

近期約見有意參選的人

年底地方縣市長大選緊鑼密鼓，台北市長柯文哲面臨連任挑戰，國民黨試圖收復失土，黨內看好蔣萬安以黑馬之姿出戰台北市，但蔣宣布不選、續留立院，也讓國民黨台北市長人選陷入混沌，表態參選者僅有前國民黨立委丁守中較有競爭力。

藍營北市長目前也只有丁守中與前行政院發言人鄭麗文明確表態參選。談到選情，一名北部中常委直言，丁準備充足，比鄭強無庸置疑，但國民黨立委曾銘宗等人曾被點名，也會是一時之選，或許可趁過年期間出來走走，探索意願。

這名中常委也說，黨內對於蔣萬安期待比較高，蔣宣布不選，藍營都認為可惜。四年前，國民黨被前總統馬英九執政弄得很慘，誰出來選都很難看，現在風向轉變了，蔣沒有掌握到浪潮很可惜，但也只能尊重他的決定。

黃呂錦茹則表示，這陣子會與表達有意參選的人見面，除了曾表態過的台大教授李錫錕將在近期見面，其餘包括丁守中、鄭麗文、蔣萬安、前台北市副市長邱文祥等人都已見過面，了解他們的想法。

黃呂錦茹表示，見面是選前的既定工作，最後還是要回到「全民調」初選機制，預定農曆年後三月份開始進行。

此外，由於台北市長人選難產，外界也關切國民黨中央委員連勝文是否有意願再戰？連勝文友人昨受訪時說，假如連有意願「我們早就會知道」，但目前完全沒聽說。