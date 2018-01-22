蔣萬安不選 吳：沒想到他那麼快宣佈

2018-01-22

假如多思考一段時間 再做決定會比較好

〔記者王榮祥、李立法、邱書昱、何玉華／綜合報導〕國民黨立委蔣萬安上週宣佈不選下屆台北市長，國民黨主席吳敦義昨表示，假如多思考一段時間，再做決定會比較好，但他沒想到蔣萬安那麼快宣佈；既然宣佈了，反對有什麼用？

吳敦義昨南下高雄，參加高雄市小組長誓師與授證大會，被問及蔣萬安宣佈不選台北市長一事，吳敦義強調，他不可能一定提名誰、保證提名誰，也沒辦法告訴誰說能不能宣佈，只能建議再思考一下。

吳敦義強調，無論台北市或高雄市，國民黨一定尋求公平機制，挑選適當參選人。媒體再追問高雄市長選情，吳敦義則語帶保留，只回應原則都一致（初選機制），沒有變過。

被視為國民黨高雄市長熱門人選之一的韓國瑜，對參選市長議題也有新詮釋，他說自己如果沒選，選舉將成為愛情文藝片，如果參選，將變成警匪槍戰片；市議員黃紹庭事後轉述，他好奇詢問韓國瑜誰是那個「匪」﹖韓國瑜豪氣回應，匪就是自己。

韓國瑜的警匪槍戰片一說，是近幾次對參選市長最正面的回應，基層解讀他參選機率大增，可能在等待時機；連最先表態欲競逐高雄市長的立委陳宜民也認為，韓國瑜雖說過九十九％不會選，但最後應該會上陣。

陳宜民建議，有兩個人以上參選時應透過全民調機制，選出最適合代表國民黨的人選，他與團隊下週起也將走訪基層，透過政見說明會闡述理念。

吳敦義昨也到屏東為四十一位國民黨小組長授證，現場還準備氣球道具，諷刺民進黨的經濟、美牛、兩岸等政策不得民心。吳抨擊民進黨把「一例一休」搞得全民皆悶，兩岸關係陷入「已讀不回」狀態，不會拚經濟，只會搞鬥爭，呼籲國民黨員團結一致，並結合友黨力量，一定要在二○二○年重返執政，第一步先要在今年底地方選舉多贏一些縣市。

另外，國民黨新北市青年工作委員會昨舉行總會長交接，新北市副市長侯友宜離開時，在會場外通道「巧遇」正要進場的前台北縣長周錫瑋，兩人握手寒暄，有些尷尬。國民黨新北市黨部規劃二月底三月初啟動初選機制，儘速定調佈局。