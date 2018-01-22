北市難解 民進黨領頭羊轉新北

2018-01-22

記者邱燕玲／特稿

農曆年就快到了，除了愈來愈有年味，選舉味也逐日加重。部分原先選舉提名規劃不明顯的縣市，已逐步明朗化，新北市正是其一，在台北市長一戰難以突破柯文哲的情形下，民進黨已傾向將「領頭羊」的角色移至新北市，藉由在新北提名大咖人選，帶動整個新北，甚至是二○一八全國選情。

國民黨在新北的周、侯之爭也逐漸白熱化，周錫瑋預定廿八日召開參選市長說明會，與侯友宜一拚高下，雖然誰能勝出，大家心裡都有個底，但總是讓選舉熱鬧一下，唯一不會開心的人，可能就是當初力勸周錫瑋復出政壇，後又將其拋下不顧的該黨黨主席，周的參選只是提醒其「失諾」的後果。

至於民進黨，即使基層「厭柯」依舊，但至今也始終拿不出辦法來，部分高層意見甚至傾向繼續與柯文哲合作，且蔣萬安表態不參選，台北市長選舉頓時又冷卻下來，民進黨難有攻破點，暫時也只能維持現有局面，留待年後再繼續思考。

在此情況下，民進黨考慮將重心移往新北市，做為領軍二○一八年選舉的戰略點。若決定做這樣的布局，民進黨的新北市長人選就不是目前民調差侯友宜一大截的現有人選，雖然就算民進黨正式提名後，民調可望回歸基本盤，但若不夠大咖，恐難以撐出新北大局，何況還得扮演大選領頭羊角色。

新北領頭羊除了得帶動、炒熱民進黨選情，另一方面，若處置得宜，還有機會對柯文哲產生壓制作用，是個可以發動攻勢的位置。不過，選擇大咖征戰新北，還是會有民進黨執政的包袱在，並非百分百穩贏，但確實是頗有挑戰的。