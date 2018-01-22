蘇貞昌上陣 蘇系做好準備

2018-01-22

收復新北 內部民調與侯友宜不相上下

〔記者楊淳卉、邱燕玲／台北報導〕民進黨內勸進「天王級」大咖參選新北市長呼聲不斷，前行政院長蘇貞昌、游錫堃都被點名。據透露，蘇系內部已有共識，若基層或黨中央仍希望有「大咖」來拉抬雙北選情，蘇系也已做好「蘇貞昌親自上陣」的準備。不過黨內人士指出，這一局最後還是由身兼黨主席的蔡英文總統決定，若要由蘇貞昌出馬，還是得要蔡主席開口拜託才行。

黨內人士：要蔡主席開口拜託才行

民進黨在下屆新北市長選舉將以徵召方式決定人選，目前黨內已有蘇系立委吳秉叡、英系立委羅致政、台北市副市長陳景峻表態爭取提名。

蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧昨受訪表示，吳秉叡這一年來都很認真，蘇院長也全力拉抬新一代，吳更是年輕一代的第一名；然而一年來，黨中央還沒有任何人和他們討論及交換意見。

蘇巧慧：要怎麼贏 大家一起來討論

蘇巧慧認為，最熟悉新北市情勢者，當然是蘇院長和民進黨新北市立委們，若黨要另做考量，也要來問問他們的意見，「既然新北市那麼重要，要怎麼贏應該大家一起好好來討論。」

蘇貞昌從去年至今，全力輔選子弟兵吳秉叡參選新北市長，然而基層始終未放棄勸進蘇回鍋，黨內高層也對此有所評估。

據了解，蘇系內部目前仍以全力拉抬吳秉叡為主，若要進行民調，蘇系也有信心能贏過羅致政等人，但若黨中央要「大咖」出馬，蘇系已做好準備。

根據內部民調，蘇貞昌與侯友宜不相上下，且蘇已打過無數選戰，對選舉自有一套，但因蘇已當過改制前的台北縣長，內部當然也提醒新北市這一局「不是百分之百必贏的局」。

黨內人士則認為，如果新北市要「大咖」來選，自然得拜託蘇貞昌，「這是要救黨、救小英」，新北若有機會的話，一定要搶下。

蘇貞昌雖已退居幕後一段時間，但在公開場合及網路上仍十分活躍。他日前與蘇巧慧於臉書上發送一百份聯名春聯，不到十分鐘就被民眾索取完畢，人氣相當旺。