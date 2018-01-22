推英語教育 教團促營造活用環境

2018-01-22

恐難銜接大學vs.不應受限字量

〔記者吳柏軒、林彥彤／台北報導〕十二年國教課綱調降高中英語單字量，有老師憂恐讓高中生難銜接大學，但也有教師認為範圍與舊課綱差不多，教學本不應限於單字量，隨時視狀況補充；教團則從另一角度直言，多年英語教育反讓學生程度不進反退，恐早偏差為考試導向，呼籲無論任何外語，單靠教育不夠，政府應整體營造生活運用環境，才能學習更有感。

中正高中英語老師吳佳穎指出，高中英語能力的奠定其實是要銜接學測、大學甚至研究所，七千字應已是最低標準，憂心未來學生進大學會難看得懂外文書，甚至影響研究所論文的英語撰寫，因此就算課綱調整，未來教學選用的素材，應該還是會超過四千五百字的字彙量。

成淵高中英語老師李宜樺則認為，乍看新課綱字彙量下修，其實與過去九九年課綱無差別，分「讀寫」四千五百字、「認識」七千字，而新課綱的四千五百字就是學生原應具備的，而且英語能力是工具、素養學科，無範圍限制，教學現場仍會額外補充課外文章，培養閱讀能力，估計大考出題也不受影響。

全教總理事長張旭政則說，目前英語教學明顯呈現「雙峰現象」，都市程度好的孩子在國中小就有好成績，但偏鄉、程度差的學生一直拉不起來，形成雙峰，同班也有高低雙峰，學習較落後的孩子在高中又面對大量單字，導致學習更低落，如今課綱降低的單字量應是可當最低標準，更貼近英語教學現場實況。

教學偏向考試 學生外語能力退化

張旭政說，從另一角度看，英語教育多年建議七千單字量，但學生外語程度似不進反退，是否教學已偏向考試，更讓學不來的孩子乾脆放棄，光靠教育不夠，政府應有其他政策，營造需求環境，否則英語做為國際化工具，但學生在生活中不感覺需用到英語，學習動機及必要性低。

未來國中小學生也將可選讀東南亞語，張旭政也說，東南亞語就如閩南語、英語使用，同樣需清楚學生需求，政策更需引導，如公務機關需否講到東南亞語？孩子回家能否和外配母親用母語對話？語言需生活情境練習，否則不論哪一族，缺乏運用環境，而只用課堂教育或考試來大雜燴要孩子這邊學英語、那邊學東南亞語，恐都只能學得七零八落，增加孩子負擔，但面對外國人、東南亞親友，恐仍開不了口。