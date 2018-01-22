大考新英文詞彙表 最晚109年公布

2018-01-22

將採素養、真實情境出題 不被字量制約

〔記者吳柏軒／台北報導〕高中英語課綱降低單字量，大考中心表示，大考出題過去有制定「高中英文參考詞彙表」，未來因應課綱變動，也研議調整，但英語測驗須兼顧時事、生活、素養等內容，若限制在高中四千五百字以內將很難出題，最晚一○九年會公布新的詞彙表，提前讓考生準備，英語科也將採用更多素養認知、真實情境出題，不會被四千五百字的量限制，學生學習也應更著重生活應用。

大考中心主任劉孟奇表示，面對課綱擬定英語單字量採取尊重態度，但大考中心一貫立場，如同國語文課綱的共同選文一般，高中英語單字量將被視為「精熟範圍」，會認定一般高中生都應讀過，考試出題則不會被課綱單字量限制。

劉孟奇指出，其實大考中心有另外公布的「高中英文參考詞彙表」，是出題教授們針對高中生、英語教科書等判斷，列出參考詞彙量，從九十一年起就有公布，至今仍在沿用，依照高中每學期進行累積，如到高二下就累積四千七百字、高三上累積五千六百字、高中三年整體累積達六千四百八十字。

4500單字視為應熟讀 逾範圍將標註

劉孟奇說，未來十二年國教強調素養，英語科也將採素養、真實情境出題，更多採用素養導向考題，主要是為了解決生活問題，題目閱讀量高，且經常搭配圖表、數據資料或以題組形式來呈現，不可能被四千五百字的量限制，比如國外真實的科普文章、著名演講段落、真實事物說明等。

但大考未來會將四千五百字視為高中生應熟讀的字，若考題出現，將不再註釋，至於超過範圍的單字，會視情況在考題中標註，或者運用文章上下文的方式來交代單字脈絡、解釋意思，甚至國外如中國在考題上，還會針對艱澀單字直接用中文註釋等，各種方法都有。

劉孟奇說，目前也在關注英語課綱發展，大考中心將由英語委員會進行因應討論，包含修訂大考詞彙表數量等，新課綱一○八學年上路，新的大學招生考試預計一一一學年實施，英語考科詞彙表最晚一○九年會公布，讓考生可以提早因應準備。