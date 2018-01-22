學者︰口語應對 2千單字就夠用

2018-01-22

7千單字有2千字彙從未考過…

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣學生需更符國際化的語言能力，但十二年國教高中英語調降單字量引發關切；有學者指出，研究顯示，過去大學考試有一千多個字彙根本不在課本上，而規定字彙有兩千多字從未考過，其實英語口語只需一千五百至二千個單字即可，單字要靠理解、用閱讀強化，不應再將七千字視為「聖經」；教學則要因學生程度、領域而有不同標準，未來老師可多準備外部教材，讓程度好的學生學更多。

實踐大學講座教授陳超明表示，曾研究廿年的大考英語試卷，雖現今高中單字量七千個，但其中二千字從未考過，甚至有額外一千多字不在課本中，高中英語七千單字的概念是錯誤的，要打破「七千字聖經」，用閱讀來強化外語能力。

建議朝「語言管理」修課綱

陳超明說，英語非教科書英文、能力更因人、因領域而不同，如口語僅需一千五百到二千字即可日常生活應對，但看懂哈利波特小說就約需一萬字，讀大學原文書籍約需一萬五千到二萬單字，建議朝「語言管理」修課綱，如設計、理工等不同領域該有不同英語標準。

應隨程度調整 可備外部教材

台北大學應用外語系教授劉慶剛則認為，高中英語單字量降為四千五百字，教科書可能過於簡單，但「教科書是學習起點，不應該是終點！」老師應看不同程度的學生作調整，如過去雖有七千字，遇到程度較弱的學生就應調整，學會運用最重要；因應調降單字量，也建議未來老師要準備第二套外部教材，如國外課本、英語雜誌等，來彌補程度好的學生可以學更多。

台灣師大英語教授黃涵榆指出，以數字量來看英語教學是太過片面，根本上需正視整體英語教學現場的方向，若未改善，即使只有兩千字，老師仍舊很機械地要學生背誦，問題根本沒解決，希望老師看學生面對不懂單字時，要先了解原因，並透過類似同義詞、上下文銜接等，讓學生理解，慢慢拉近字彙學習，以學生懂的話語去趨近，取得情境及脈絡式的講解，而過去傳統對字彙的練習，多停留在單字背誦，是比較不理想的學習狀況。