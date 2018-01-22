高中英文減少單字背誦 強化聽力

12年國教趨多元化 國小必選課也增新住民語言
〔記者吳柏軒／台北報導〕十二年國教語文教育更趨多元化，教育部課綱審議委員會昨審議本土語言課綱，通過新增新住民語，一○八學年起將東南亞七國語言列入未來國小生必選課程；此外，英語課綱將統一調降高中職教材的單字量，引發教育界議論，教育部強調，是希望學生擺脫單字背誦，轉而強化聽力、口語等，希望未來英語教學能更重視「先聽再說」、再寫。
調降教材單字量 普高從7千字減為4500字
教育部國教署長邱乾國表示，課審大會修訂十二年國教英語課綱，課審委員討論認為語文做為溝通工具，希望加強聽力、口語等能力，而目前英語教學多著重閱讀及寫作，也觀察到學習差異化、英語程度雙峰現象等，因此決議要調降單字量因應。
普通高中方面，單字量從過去七千字降為四千五百字，綜合高中、技術型高中則從四千五百字降為三千五百字，邱乾國重申，單字量是教材選編的參考，是希望學生至少學會這些字，與國中小的兩千字可更銜接，但教材編撰用字是可超過，未來也會有加深加廣課程，但盼降低單字量後，學生不用一直死背用不到的字，能花更多時間在口說、聽力、閱讀力提升。
英語課綱研修小組召集人張武昌認為，早期一綱多本下制定常見英語單字表，是避免教科書使用太艱澀單字，不料，外界及學生學習多誤解成高中需背至少七千單字，新課綱因而希望不要再拘泥於單字量，教材編撰仍可收錄經典補充超額字彙，但須避免偏重背誦。
英語教學更重「先聽再說」 評量不限紙筆
教學上，邱乾國說，搭配英語課綱單字量變化，未來教學現場將更朝向聽力起步、讓學生「先聽再說」、再寫，應有不定期聽力評量；國中教育會考因此增考英聽項目，其他多元評量不限紙筆，口說、演講、闖關、英語日等，盼學校營造英語環境，引進外籍教師等，擴大沉浸式教學。
另，課審大會昨針對本土語言進行審議，邱乾國說，本土語言有四大領綱：閩南語、客家語、原住民語及新住民語等，昨經投票通過，正式將新住民語納入，因應台灣新住民子女趨勢，規劃開設越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞等七國的語文課程。
邱乾國說，本土語教育在過去已實施一段時間，成效包含文化傳承及創新，如今增新住民語，除讓新住民子女有機會學習母語，增進其雙語優勢外，也有助台灣培育更多新南向人才，也藉由教育來理解多元文化，增添學生國際觀等。
東南亞語方面，邱乾國說，未來一○八課綱新上路，從小一新生開始適用，該年師資已準備好，並會逐年增加培訓好趕上進度，教材編撰也審查完畢並啟動試教，預計今年六月可全數上路，至於外界擔憂偏鄉資源不足，將發展巡迴共聘、數位網路直播共學等來協助。