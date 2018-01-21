澳網種子殺手 謝淑薇晉16

2018-01-21

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年度四大滿貫率先登場的澳洲網球公開賽，老將謝淑薇女單再爆冷門！挾著淘汰雙料大滿貫冠軍、西班牙第3種子穆古魯莎的銳氣，小薇又以6：2、7：5氣走波蘭第26種子拉旺絲卡，連戰皆捷，追平自己勇闖16強的大滿貫紀錄；接下來將強碰前世界球后、德國第21種子柯珀，她更準備改寫最佳戰績。

月初才滿32歲的謝淑薇寶刀未老，目前世界女單排名88，第7度進軍澳網女單會內，過往最佳成績為2008年從會外一路殺進會內16強（第4輪），才不敵當時的比利時世界球后漢妮；如今謝淑薇在南半球單、雙打都晉級16強，至少可獲28.5萬澳幣（約682萬台幣）高額獎金。

台灣時間今約下午1點半，女雙第8種子小薇／中國彭帥迎戰第12種子阿塔沃（美國）／葛羅妮菲德（德國），決定8強誰屬。

昨墨爾本公園夜間賽事，面對人高馬大但球風陰柔的拉旺絲卡，經驗豐富的小薇有備而來，更延續前役發燙手感，大角度高吊搭配切球的刁鑽打法，開賽就接連破發，殺得前世界第2名將措手不及，她很快取得4：1、5：2領先，第8局順勢再破，先馳得盤。

拉旺絲卡左膝出狀況，喊出傷停包紮後次盤再上陣，第2局又連掉4球被破，讓謝淑薇取得2：0領先。儘管第3局「丟士」拉鋸被破，小薇第6局回破止血，再把差距擴大為4：2。即使拉旺絲卡又破再保，把比數追成4平，小薇頂住壓力，第9局回穩保發，僵持至第12局後來居上，第2個賽末點突破東歐勁敵無路可退發球局，3連勝搶下相隔10年的第4輪門票。