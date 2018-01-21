口腔亮紅燈 8成國人有牙周病

2018-01-21

〔記者吳亮儀／台北報導〕國人口腔健康問題堪慮！衛福部委託牙醫師公會研究，抽樣調查全國一○二八一名成年人口腔狀況，發現高達八成的民眾患有牙周病，近半國人牙周病問題嚴重而不自覺。

近半民眾 問題嚴重不自覺

這項為期兩年的研究發現，國人口腔狀況普遍不佳，且各年齡層的問題都不一樣；十八歲到卅四歲問題在齲齒多、卅五歲到四十九歲多需填補牙齒、五十歲到六十四歲牙周病問題嚴重、六十五歲以上則是缺牙多。

其中，五十歲到六十四歲的牙周病風險是十八歲到卅四歲的六．七倍，是牙周病好發率最高的年齡層，分析是因口腔問題長期累積所致；而六十五歲以上牙齒逐漸脫落，自然牙齒平均僅剩十八．六一顆，較完整牙齒數的廿八顆（不含智齒）約少了十顆。

自認為沒有口臭 忽略就醫

雙和醫院牙醫部主任黃茂栓主持這項大規模研究，他指出，值得注意的是，約四成七的國人牙周病問題嚴重，卻自認為沒有口臭、或不自覺有牙周病而忽略就醫，顯然民眾的口腔衛教觀念仍有待加強。

牙周病主要致病原因為沒清乾淨牙菌斑，長久累積下細菌增生所致，初期症狀會有口臭、牙齒動搖、牙齦紅腫和刷牙流血等，嚴重則會造成牙齦退縮、牙縫變大和牙根暴露等，甚至整口牙齒都掉光。

國內外也有不少研究指出，牙周病會影響全身健康，因牙菌斑細菌引發的發炎反應和細菌入侵體內，除和心血管疾病、糖尿病等慢性疾病有正相關外，心肌梗塞和中風機率也都較一般人高，甚至還有研究顯示，牙周病和男性勃起功能障礙有關。

健康殺手 牙周病影響全身

黃茂栓說，上一次全國性的口腔調查為二○○八年，當時有高達九成的民眾患牙周病，這次調查罹病率是八十．四八％，已有明顯下降，他認為和政府多年來推動口腔保健奏效有關，但仍有很大進步空間。

這項研究也強調，抽菸、嚼檳榔是牙周病和口腔癌的危險因子，若能戒菸和戒檳榔，便能降低各種口腔病變產生的機率；黃茂栓說，目前健保有給付民眾每半年洗牙一次，只要早晚固定刷牙、飯後漱口、避免常吃甜食、戒菸戒檳榔、定期洗牙，幾乎都能避免罹患牙周病。

衛福部每十年做一次國民口腔健康調查，這項「成年與老年人口腔健康調查」計畫依年齡、地區做等比例分配抽樣，除了替民眾做口腔檢查外，也透過問卷調查受訪者的生活習慣。