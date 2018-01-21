小三童機警 救了外公

2018-01-21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕小三學童奔救相依為命、打算輕生的外公！

63歲翁失業 留書：真的累了

六十三歲男子失業、又要失去住處，心情鬱鬱寫下「我真的累了…」字條離家欲輕生，就讀國小三年級九歲外孫看到字條大驚，揹上書包狂奔到校，拿著字條流淚向老師求助「救我阿公！」高市警方獲報發動搜尋，及時在一座橋上攔阻準備尋死的阿公。

警方調查，男童父親因毒品案入獄，母親也涉案跑路失蹤，祖孫相依為命；外公打消自殺念頭後，才驚覺自己還有照顧外孫的責任，不該衝動行事，但這幾天因精神狀況不佳，仍獲安排送醫。地方善心團體已發動救濟，警方也幫外公找回工作，待身體狀況復元即可上班。

驚見紙條遺書 哭奔求助老師

警方指出，本月十五日接到岡山區嘉興國小報案，表示一名學童焦急趕來學校，將手中緊握的紙條交給老師，泣訴：「阿公留下來的，他已騎車離家，幫忙快救…。」

警方趕到學校，見字條寫著：「我真的累了」、「拜託師長們照顧○○○（外孫）…」等，警方和老師先趕到男童住所，在附近遍尋不著外公，隨即擴大搜尋，半小時後在九孔橋發現外公站在橋上呆滯望著橋下水面，看似正在做「最後的思考」。員警靠近時，外公開始激動：「不想活了，死了算了」，警方安撫：「要替你的孫子著想…」成功勸阻他投河。

阿公準備尋死 警方及時攔阻

外公透露，原本在路竹一家工廠擔任工地看守人員，月入一萬八千元，工廠提供貨櫃屋給他們住，未料自己日前酒後竟糊塗酒駕，老闆氣得把他開除，不但工作沒了，這幾天也正在打包要搬走，以致萌生「以死解決坎坷人生」念頭。嘉興派出所所長黃盟樹得知，前往工廠拜託老闆「再給外公一次機會」獲允諾，外公找回了工作、也不用搬離貨櫃屋。

嘉興國小校長鍾季娟表示，男童乖巧聽話，因為阿公工作的關係，比其他小朋友早到學校，放學後會去教會參加課輔班；學校老師均盡力幫忙對外尋求資源，鼓勵男童不要因而受挫。